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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:21

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Эпидситуация в Мангистау нестабильна: более 300 случаев кори зарегистрировано с начала года

Как отмечают специалисты, в этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди вакцинно-управляемых инфекционных заболеваний в Мангистауской области нестабильна. За девять месяцев текущего года зарегистрировано 325 фактов заболевания корью. Об этом сообщила Гульнар Куркинбаева, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Г.Куркинбаева. Фото из архива Lada.kz
В последний раз вспышка заболевания в области была зафиксирована: в 2015 году - 292 случая, в 2019 году - 1 422 факта и в 2020 году - 361 случай.

- За девять месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 325 случаев кори: в Актау - 92, в Жанаозене - 155, в Мунайлинском районе - 58, в Каракиянском районе - 10, в Тупкараганском районе - шесть и в Бейнеуском районе - четыре. Из числа зарегистрированных, 280 – это дети до 14 лет. В Актау заболели 77 детей, в Жанаозене – 135, в Мунайлинском районе – 51, в Каракиянском районе - восемь, в Тупкараганском районе – шесть, в Бейнеуском районе – три ребенка, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.


К слову, сейчас в стране зарегистрировано более 8 тысяч случаев кори, что также является тревожным показателем.

Что такое корь?

Это вирусное инфекционное заболевание с острым течением, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание начинается с повышения температуры тела, появления на коже на второй-четвертый день сыпи бледно-красного цвета, воспаления верхних дыхательных путей, ротовой полости и слизистых оболочек глаз. Заболевают не привитые от кори люди, которые находились в контакте с больным человеком.

Какими осложнениями опасна корь?

Осложнения после кори: отит, пневмония, энцефалит, панэнцефалит могут развиться через несколько лет среди заболевших детей в возрасте до двух лет.

Каковы пути заражения?

Вирус кори передается от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путем, то есть при разговоре, кашле, чихании и при прямом и непрямом контакте через выделения из носа, глотки. Больной корью опасен для окружающей среды в течение четырех дней до появления сыпи и после появления сыпи.

После заражения вирусом болезнь развивается через 7-18 дней.

- В соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан, для профилактики заболевания детям проводится вакцинация вакциной КПК (корь, эпидемический паротит, краснуха) в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет, то есть повторная вакцинация. После вакцинации у человека формируется сила - иммунитет, который противостоит заболеванию, поэтому важно вовремя сделать прививку ребенку, - подчеркнула врач-эпидемиолог.



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