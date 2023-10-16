Эпидситуация в Мангистау нестабильна: более 300 случаев кори зарегистрировано с начала года

- За девять месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 325 случаев кори: в Актау - 92, в Жанаозене - 155, в Мунайлинском районе - 58, в Каракиянском районе - 10, в Тупкараганском районе - шесть и в Бейнеуском районе - четыре. Из числа зарегистрированных, 280 – это дети до 14 лет. В Актау заболели 77 детей, в Жанаозене – 135, в Мунайлинском районе – 51, в Каракиянском районе - восемь, в Тупкараганском районе – шесть, в Бейнеуском районе – три ребенка, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.

- В соответствии с Национальным календарем прививок Республики Казахстан, для профилактики заболевания детям проводится вакцинация вакциной КПК (корь, эпидемический паротит, краснуха) в возрасте одного года и ревакцинация в возрасте шести лет, то есть повторная вакцинация. После вакцинации у человека формируется сила - иммунитет, который противостоит заболеванию, поэтому важно вовремя сделать прививку ребенку, - подчеркнула врач-эпидемиолог.

В последний раз вспышка заболевания в области была зафиксирована: в 2015 году - 292 случая, в 2019 году - 1 422 факта и в 2020 году - 361 случай.К слову, сейчас в стране зарегистрировано более 8 тысяч случаев кори, что также является тревожным показателем.Это вирусное инфекционное заболевание с острым течением, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание начинается с повышения температуры тела, появления на коже на второй-четвертый день сыпи бледно-красного цвета, воспаления верхних дыхательных путей, ротовой полости и слизистых оболочек глаз. Заболевают не привитые от кори люди, которые находились в контакте с больным человеком.Осложнения после кори: отит, пневмония, энцефалит, панэнцефалит могут развиться через несколько лет среди заболевших детей в возрасте до двух лет.Вирус кори передается от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путем, то есть при разговоре, кашле, чихании и при прямом и непрямом контакте через выделения из носа, глотки. Больной корью опасен для окружающей среды в течение четырех дней до появления сыпи и после появления сыпи.После заражения вирусом болезнь развивается через 7-18 дней.