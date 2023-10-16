Начались работы по строительству нового сквера перед акиматом Актау

- На данным момент ведутся работы по укладке брусчатки. Позже будет высажено около 200 деревьев. Под деревьями установят несколько скамеек для отдыха горожан, - рассказали в акимате.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что работы по благоустройству территории перед акиматом Актау начались и будут завершены до конца года.Напомним, в июне 2023 года появлялось ограждение на площади перед зданием городского акимата. В городской администрации сообщили, что ведутся работы по благоустройству. Позже чиновники сообщили, что работы временно приостановили из-за отсутствия необходимых материалов.