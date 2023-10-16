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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:45

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Начались работы по строительству нового сквера перед акиматом Актау

Ограждение на площади перед зданием городского акимата убрали и начались работы по благоустройству нового сквера. В городском акимате сообщили, что эти работы планируется завершить к концу текущего года.

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В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что работы по благоустройству территории перед акиматом Актау начались и будут завершены до конца года.

Начались работы по строительству нового сквера перед акиматом Актау


- На данным момент ведутся работы по укладке брусчатки. Позже будет высажено около 200 деревьев. Под деревьями установят несколько скамеек для отдыха горожан, - рассказали в акимате.


Начались работы по строительству нового сквера перед акиматом Актау


Начались работы по строительству нового сквера перед акиматом Актау


Напомним, в июне 2023 года появлялось ограждение на площади перед зданием городского акимата. В городской администрации сообщили, что ведутся работы по благоустройству. Позже чиновники сообщили, что работы временно приостановили из-за отсутствия необходимых материалов.



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