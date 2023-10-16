В Мангистау скончался известный учитель и общественный деятель Ордалы Косай

Ордалы Косай – ветеран-учитель, общественный деятель, один из авторов энциклопедии «Мангистау», инициатор образовательных реформ в стране.Родился в 1947 году в селе Тушыкудык Мангистауского района. Был удостоен ордена "Курмет", являлся почетным гражданином Мангистауской области. Стал одним из основателей первого центра этнопедагогики и этнопсихологии при Казахском национальном университете имени Аль-Фараби.Его труды также получили признание на мировом уровне.Косай Ордалы Муханулы в течение многих лет возглавлял организацию учителей-ветеранов при областном управлении образования и внес значительный вклад в развитие образования региона.В феврале 2023 года в Yessenov University открылась учебная аудитория в честь математика Ордалы Косая.Соболезнования по поводу кончины известного общественного деятеля выражают сегодня многие жители региона в социальных сетях.