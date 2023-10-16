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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 437

В Мангистау скончался известный учитель и общественный деятель Ордалы Косай

На 77-м году жизни скончался общественный деятель и заслуженный учитель региона Ордалы Косай. Эту информацию подтвердили в ближайшем окружении педагога.

Фото: пресс-служба Yessenov Universitу
Ордалы Косай – ветеран-учитель, общественный деятель, один из авторов энциклопедии «Мангистау», инициатор образовательных реформ в стране.

Родился в 1947 году в селе Тушыкудык Мангистауского района. Был удостоен ордена "Курмет", являлся почетным гражданином Мангистауской области. Стал одним из основателей первого центра этнопедагогики и этнопсихологии при Казахском национальном университете имени Аль-Фараби.

Его труды также получили признание на мировом уровне.

Косай Ордалы Муханулы в течение многих лет возглавлял организацию учителей-ветеранов при областном управлении образования и внес значительный вклад в развитие образования региона.

В феврале 2023 года в Yessenov University открылась учебная аудитория в честь математика Ордалы Косая.

Соболезнования по поводу кончины известного общественного деятеля выражают сегодня многие жители региона в социальных сетях.










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