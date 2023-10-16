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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 1163

Жители разных микрорайонов Актау жалуются на отсутствие отопления

Вчера, 15 октября, в Актау начались работы по подключению отопления в жилые дома города. В городской жилищной инспекции сообщили о количестве домов, которые были подключены к отоплению 15 октября, а также о том, сколько планируется подключить сегодня, 16 октября.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
По данным городской жилищной инспекции, вчера, 15 октября, в Актау к отоплению были подключены 427 жилых дома.

- Сегодня, 16 октября, в городе планируется подключить к отоплению еще 350 домов. Точное количество домов, в которых появится отопление, я смогу сообщить только к 18 часам вечера, - сообщили в жилищной инспекции.


Но, несмотря на то, что коммунальные службы сообщили о подключении отопления, сегодня, 16 октября, в telegram-канал акимата области поступает большое количество вопросов и жалоб от жителей региона о том, что в их домах все еще нет отопления.

Многие жители города выражают недовольство тем, что данные графика по подключению домов Актау к отоплению не совпадают с реальностью. Такие жалобы поступают из разных микрорайонов. Также горожане жалуются и на отсутствие горячей воды.



В жилищной инспекции заявили, что в случае возникновения вопросов по подключению к тепловым сетям жителям следует обращаться в обслуживающую организацию: КСК либо ОСИ, а также в ГКП «КЖСА» по номеру телефона: 60-53-16, 60-53-22, What's App: 87004308024.
Аварийная диспетчерская служба ЖЭКов (по выходным и по праздникам): 8 702 596 30 95, 8701 710 45 13 и 8700 969 84 84.

Ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов.



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Комментарии ( 2 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:46
Жители жалуются на отсутствие отопления, но тут видать надо понимать что обещали подключить к отоплению, и подключили, даже батареи пошумели, НО тепла же в батареях не обещали, так что ждем и верим в новый и справедливый... Мир всем!
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 16:04
Вчера, 15 октября, в Актау начались работы по подключению отопления в жилые дома города.

НУ!, очень активно начали подавать отопление, когда погода ещё держится + 20...My Webpage...
Бухгалтерия МАЭКа и РКЦ, уже начали подсчитывать "гикокалории" которые должны оплатить население, за обогрев Магышлака...

Все мы ходим под богом.
 
 

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