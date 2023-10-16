Жители разных микрорайонов Актау жалуются на отсутствие отопления

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
По данным городской жилищной инспекции, вчера, 15 октября, в Актау к отоплению были подключены 427 жилых дома.
Но, несмотря на то, что коммунальные службы сообщили о подключении отопления, сегодня, 16 октября, в telegram-канал акимата области поступает большое количество вопросов и жалоб от жителей региона о том, что в их домах все еще нет отопления.
Многие жители города выражают недовольство тем, что данные графика по подключению домов Актау к отоплению не совпадают с реальностью. Такие жалобы поступают из разных микрорайонов. Также горожане жалуются и на отсутствие горячей воды.
В жилищной инспекции заявили, что в случае возникновения вопросов по подключению к тепловым сетям жителям следует обращаться в обслуживающую организацию: КСК либо ОСИ, а также в ГКП «КЖСА» по номеру телефона: 60-53-16, 60-53-22, What's App: 87004308024.
Аварийная диспетчерская служба ЖЭКов (по выходным и по праздникам): 8 702 596 30 95, 8701 710 45 13 и 8700 969 84 84.
Ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов.
- Сегодня, 16 октября, в городе планируется подключить к отоплению еще 350 домов. Точное количество домов, в которых появится отопление, я смогу сообщить только к 18 часам вечера, - сообщили в жилищной инспекции.
Но, несмотря на то, что коммунальные службы сообщили о подключении отопления, сегодня, 16 октября, в telegram-канал акимата области поступает большое количество вопросов и жалоб от жителей региона о том, что в их домах все еще нет отопления.
Многие жители города выражают недовольство тем, что данные графика по подключению домов Актау к отоплению не совпадают с реальностью. Такие жалобы поступают из разных микрорайонов. Также горожане жалуются и на отсутствие горячей воды.
В жилищной инспекции заявили, что в случае возникновения вопросов по подключению к тепловым сетям жителям следует обращаться в обслуживающую организацию: КСК либо ОСИ, а также в ГКП «КЖСА» по номеру телефона: 60-53-16, 60-53-22, What's App: 87004308024.
Аварийная диспетчерская служба ЖЭКов (по выходным и по праздникам): 8 702 596 30 95, 8701 710 45 13 и 8700 969 84 84.
Ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили график подключения отопления в квартирах жилых домов.