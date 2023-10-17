Главный санитарный врач Мангистау напомнила об опасности полиомиелита

- Поэтому мы продолжаем вакцинировать наших детей от полиомиелита, и родители должны знать об основных симптомах болезни. Ребенку против полиомиелита с двухмесячного возраста начинают делать прививки согласно Национальному календарю РК - в 2, 3, 4 месяца и в 1 год, затем прививаем ребенка в полтора года, - комментирует врач-эпидемиолог.

- Полиомиелит часто поражает ноги, поэтому матери должны немедленно обратиться к врачу, если они заметят ограничения в движениях своего ребенка. Восстановление паралича зависит от своевременного обращения родителей за медицинской помощью и правильного лечения, - подчеркнула главный государственный санитарный врач области.

Вирус «полиомиелит», как сказала Гульнар Куркинбаева, особенно опасен для ребенка, который не вакцинирован против этой инфекции. У таких детей развивается необратимый паралич, и он может остаться инвалидом, прикованным к коляске, на всю жизнь.Полиомиелит является инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом. Вирус передается от человека к человеку, он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу.Это лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10 процентов из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.Вирус передается от человека к человеку, в основном фекально-оральным путем или через любого обычного носителя инфекции (например, воду или пищу), размножается в кишечнике, а затем распространяется с кровью в спинной и головной мозг.