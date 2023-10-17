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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 311

Главный санитарный врач Мангистау напомнила об опасности полиомиелита

В 2002 году была ликвидирована заболеваемость полиомиелитом на территории Республики Казахстан. Это было достигнуто путем вакцинации детей. Однако в нескольких странах мира (Афганистан, Пакистан, Африканские страны) регистрация этой инфекции продолжается. Следовательно, сохраняется угроза завоза полиомиелита в нашу страну, предостерегает Гульнар Куркинбаева, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач Мангистауской области.

Г.Куркинбаева. Фото из архива Lada.kz
Вирус «полиомиелит», как сказала Гульнар Куркинбаева, особенно опасен для ребенка, который не вакцинирован против этой инфекции. У таких детей развивается необратимый паралич, и он может остаться инвалидом, прикованным к коляске, на всю жизнь.

- Поэтому мы продолжаем вакцинировать наших детей от полиомиелита, и родители должны знать об основных симптомах болезни. Ребенку против полиомиелита с двухмесячного возраста начинают делать прививки согласно Национальному календарю РК - в 2, 3, 4 месяца и в 1 год, затем прививаем ребенка в полтора года, - комментирует врач-эпидемиолог.


Что такое полиомиелит?

Полиомиелит является инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом. Вирус передается от человека к человеку, он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу.

Каковы первые симптомы заболевания?

Это лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10 процентов из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.

Как передается вирус?

Вирус передается от человека к человеку, в основном фекально-оральным путем или через любого обычного носителя инфекции (например, воду или пищу), размножается в кишечнике, а затем распространяется с кровью в спинной и головной мозг.

- Полиомиелит часто поражает ноги, поэтому матери должны немедленно обратиться к врачу, если они заметят ограничения в движениях своего ребенка. Восстановление паралича зависит от своевременного обращения родителей за медицинской помощью и правильного лечения, - подчеркнула главный государственный санитарный врач области.



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Комментарии ( 1 )

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  • dinamo85
 Кари (Посетители) Сегодня, 11:36
вы специально что ли, каждый месяц то коклюш, то корь , теперь полиомиелит
 
 

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