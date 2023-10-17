Сохранять спокойствие: специальные военные учения пройдут недалеко от Актау

Воздушные, морские и сухопутные войска Республики Казахстан проведут тактико-специальные учения в 40 километрах от Актау. Учения «Батыл тойтарыс-2023» начнутся 18 октября в 09:00 и продлятся пять часов.В связи с этим жителей и гостей Мангистауской области попросили проявить понимание.Между тем, в социальных сетях распространяется видеозапись вертолета у побережья.