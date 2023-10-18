Более тысячи военнослужащих проверили в Актауском гарнизоне

- Нами проверен уровень боевой выучки личного состава, слаженности подразделений, состояние боевой готовности, воспитательной работы, правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и безопасности военной службы, кадровой работы, исправность вооружения и военной техники, а также эффективность руководства подчиненными войсками - отметил Нурлан Алдияров.

«Черные береты» после проведения строевого смотра и оценки состояния вооружения и военной техники сдали зачеты по тактической, тактико-специальной, огневой и физической подготовке.Завершилась итоговая проверка проведением батальонного тактического учения с боевой стрельбой, которое прошло на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области.В рамках проверки также было проанализированы знание личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов. Проверено также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники. По результатам итоговой проверки был индивидуально оценен каждый военнослужащий бригады.Как отметили в пресс-службе Актауского гарнизона, всего в итоговой проверке принимают участие более 1 000 военнослужащих, и около 100 единиц боевой и специальной техники.