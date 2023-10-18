Жители пожаловались на плачевное состояние библиотеки в селе Мангистау

- Сельская библиотека расположена в здании общежития. Здание находится на балансе у государственного коммунального предприятия «Мангистау-Жылу». В настоящее время ведется текущий ремонт здания, часть помещений библиотеки будет полностью отремонтирована до конца ноября. Ремонт производят за спонсоров, - сказал Асылзат Акжигит.

Жители региона опубликовали видео библиотеки в Телеграм-чат акима Мангистауской области. На кадрах видно, что помещение объекта культуры нуждается в срочном ремонте. На видео запечатлено помещение уборной.В сельском акимате прокомментировали видеозапись. По данным главного специалиста Мунайлинского районного отдела культуры, физической культуры и спорта Асылзата Акжигита, последний раз ремонт в здании библиотеки проводился в 2010 году.