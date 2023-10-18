Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 18 Октября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.12 KZT
  • €1 = 503.5 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 3

Жители пожаловались на плачевное состояние библиотеки в селе Мангистау

Жители села Мангистау сняли на видео здание библиотеки в Мунайлинском районе. На кадрах видно, что объект культуры находится в плачевном состоянии. В сельском акимате рассказали, когда планируется отремонтировать помещение.

Кадр видео
Жители региона опубликовали видео библиотеки в Телеграм-чат акима Мангистауской области. На кадрах видно, что помещение объекта культуры нуждается в срочном ремонте. На видео запечатлено помещение уборной.



В сельском акимате прокомментировали видеозапись. По данным главного специалиста Мунайлинского районного отдела культуры, физической культуры и спорта Асылзата Акжигита, последний раз ремонт в здании библиотеки проводился в 2010 году.

- Сельская библиотека расположена в здании общежития. Здание находится на балансе у государственного коммунального предприятия «Мангистау-Жылу». В настоящее время ведется текущий ремонт здания, часть помещений библиотеки будет полностью отремонтирована до конца ноября. Ремонт производят за спонсоров, - сказал Асылзат Акжигит.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика