Незаконные закупки на сумму 5 миллиардов тенге пресекли в Мангистау

- К примеру, местные исполнительные органы, несмотря на превышение порогового значения по четырем лотам на сумму пять миллиардов тенге, не осуществляли закупки единым организатором. Актом прокурорского надзора конкурсы отменены, - сообщили в Мангистауской областной прокуратуре.

- По актам надзора возвратили государству имущество на сумму 8,7 млрд. тенге, в основном, это имущество принадлежащие субъектам олигополии. Защищены права 800 предпринимателей, обеспечив поступление на их счета около 900 млн тенге за исполненные ими обязательства, с принятием мер в отношении виновных должностных лиц, - сообщили в ведомстве.

Как сообщает прокуратура Мангистау, анализом установлены факты незаконного проведения открытых конкурсов.По данным надзорного органа, с начала 2023 года в сфере защиты общественных интересов прокурорами защищены права более 80 тысяч лиц, восстановлены права более 30 тысяч лиц с ограниченными возможностями.В сфере защиты экономических интересов по актам надзора в доход государства взыскано 1,4 млрд тенге.Совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами решены проблемы пяти инвесторов на общую сумму 60 млрд тенге, добавили в прокуратуре.