Краснокнижных архаров стало больше в Мангистау

- Очередной учёт архара зафиксировал положительную динамику роста численности этих животных. И это отрадно, учитывая, что они находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. В этом году были созданы 42 искусственных родника, которые используются обитателями заказника для водопоя. Для животных установили удобные подставки, колодцы ограждены. Рейдовые мероприятия, в том числе на предмет пожарной безопасности, проводятся непрерывно, - рассказали сотрудники регионального природного парка «Кызылсай».

За последние три года численность архаров в регионе выросла на 18 процентов. Если в 2021 их было 861, то в 2023 году насчитывается уже 1059 голов.Учёт этих животных был проведён с 5 по 11 октября. «Перепись» обитателей заповедников провели сотрудники РГКП «ПО Охотзоопром» и института зоологии.Отмечается, что в Мангистау есть государственные природные заказники «Тасорпа», «Жабайушкан», «Адамтас», «Манаши», которые находятся в ведении государственного регионального природного парка «Кызылсай».