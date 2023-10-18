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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 19:13

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Краснокнижных архаров стало больше в Мангистау

По последним данным, численность краснокнижных животных выросла в Мангистау до 1059 голов, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: kazpravda.kz
За последние три года численность архаров в регионе выросла на 18 процентов. Если в 2021 их было 861, то в 2023 году насчитывается уже 1059 голов.

Учёт этих животных был проведён с 5 по 11 октября. «Перепись» обитателей заповедников провели сотрудники РГКП «ПО Охотзоопром» и института зоологии.

- Очередной учёт архара зафиксировал положительную динамику роста численности этих животных. И это отрадно, учитывая, что они находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. В этом году были созданы 42 искусственных родника, которые используются обитателями заказника для водопоя. Для животных установили удобные подставки, колодцы ограждены. Рейдовые мероприятия, в том числе на предмет пожарной безопасности, проводятся непрерывно, - рассказали сотрудники регионального природного парка «Кызылсай».


Отмечается, что в Мангистау есть государственные природные заказники «Тасорпа», «Жабайушкан», «Адамтас», «Манаши», которые находятся в ведении государственного регионального природного парка «Кызылсай».




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