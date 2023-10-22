Как налогоплательщикам получить консультацию в Мангистау

Фото с сайта profit.kz
В ведомстве проинформировали о запуске пилотного проекта по оказанию «Контакт-центром» консультационных услуг в более удобном и быстром для восприятия формате посредством клика на специальный QR-код либо на ссылку «Видеозвонок» на портале Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz либо в SalyqBot в Telegram.
Сервис предоставляет возможность направления абонентам текстовых сообщений и необходимых ссылок в ходе видеоконсультации.
Режим работы «Контакт-центра»: понедельник-пятница с 09:00 до 18:30.
Сервис предоставляет возможность направления абонентам текстовых сообщений и необходимых ссылок в ходе видеоконсультации.
Режим работы «Контакт-центра»: понедельник-пятница с 09:00 до 18:30.
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