Стихийную торговлю прокомментировали чиновники в Актау

- На сегодня всё вернулось на то же место и в тех же масштабах. Весь товар развешен на ограждении колледжа туризма, что довольно символично, так как стихийная торговля наглядно демонстрирует «бессилие» государственных органов в вопросах пресечения правонарушений, - говорит местный житель.

Прилегающую к рынку и Мангистаускому колледжу туризма в 22 микрорайоне территорию, по словам местного жителя, несколько лет назад силами акимата и полиции уже освобождали от стихийной торговли.В городском акимате подтвердили, что это незаконно. Со стороны властей разрешение на этой территории заниматься торговлей не предоставлено. Чиновники посоветовали обратиться с этим вопросом к полиции.Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции.