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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:54

Просмотров: 1627

Стихийную торговлю прокомментировали чиновники в Актау

Местный житель поднял вопрос о торговле в неустановленном месте. На жалобу ответили в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства.

Фото местного жителя
Прилегающую к рынку и Мангистаускому колледжу туризма в 22 микрорайоне территорию, по словам местного жителя, несколько лет назад силами акимата и полиции уже освобождали от стихийной торговли.

- На сегодня всё вернулось на то же место и в тех же масштабах. Весь товар развешен на ограждении колледжа туризма, что довольно символично, так как стихийная торговля наглядно демонстрирует «бессилие» государственных органов в вопросах пресечения правонарушений, - говорит местный житель.


Стихийную торговлю прокомментировали чиновники в Актау


В городском акимате подтвердили, что это незаконно. Со стороны властей разрешение на этой территории заниматься торговлей не предоставлено. Чиновники посоветовали обратиться с этим вопросом к полиции.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции.



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Комментарии ( 3 )

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 Prorab (Посетители) Сегодня, 14:38
"Акимат рекомендует обратиться в полицию".
Погодите, у людей,которые торгуют явно проблемы в жизни. Нужно отвезти туда ответственного сотрудника акимата и выяснить ЧТО у людей не так в жизни, что нужно сделать в городе, чтобы люди нормально жили.
Для этого же у нас акимат - чтобы изменять жизнь горожан к лучшему.
 
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 spamregg (Посетители) Сегодня, 13:17
Они никому не мешают. Лишь хотят честно заработать денег.
А потом удивляються когда приступность растет. Конечно как еще выживать то.
 
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 dinamo85 (Посетители) Сегодня, 12:46
полиция не трогайте их пожалуйста. поймите , это их кусок хлеба.. неудачником будет тот кто их станет выгонять. будьте людьми. лучше бомжей которые на улице спят заберите их приют для бездомных. почему не забираете ? или на них большие расходы . Бог все видит. будьте людьми
 
 

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