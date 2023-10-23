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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 407

Кто выиграл тендер по строительству Жанаозенского ГПЗ

Стал известен победитель тендера на возведение газоперерабатывающего завода, передаёт информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана «ENERGY MONITOR».

Фото из архива Lada.kz
Тендер выиграл Консорциум в составе ООО «Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» совместно с ТОО «ПК КОНСТРАКШН», ООО «Петон Констракшн», ООО «Научно-Технический Центр «ЭнергоАвтоматизация», ООО «Петон Механизация». Сумма составила 140,5 миллиарда тенге (без учёта НДС).

В тендере участвовали ещё два других консорциума: «НГСК КазСтройСервис» совместно с «Bazis Construction» и «Казахский институт нефти и газа», а также ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» совместно с «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».

Известно, что «ПЕТОН Холдинг» является российским ЕPC-подрядчиком в нефтегазовой отрасли.

Весной этого года компания презентовала акимату Актюбинской области инвестиционные проекты по строительству газоперерабатывающего завода (1 миллион долларов США) по месторождению Урихтау и нефтегазохимическому комплексу 2 миллиарда долларов США) по выпуску полимеров. Текущий статус не ясен.



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