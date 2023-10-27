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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:29

Просмотров: 4068

Тариф на электроэнергию повысили в Актау

С 1 ноября в Актау, Жанаозене, Мунайлинском, Тупкараганском, Каракиянском, Бейнеуском и Мангистауском районах повысится тариф на электроэнергию. Об этом сообщает ТОО «Маңғыстау Жарық».

Иллюстративное фото
ТОО «Маңғыстау Жарық» объявило о повышении тарифа с 1 ноября текущего года на электроэнергию в Актау, Жанаозене, Мунайлинском, Тупкараганском, Каракиянском, Бейнеуском и Мангистауском районах.

В уведомлении компании сообщается, что департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области утвердил новые предельные цены на услуги электроснабжения ТОО «Маңғыстау Жарық» с 1 ноября 2023 года.

Тарифы на электрическую энергию с учётом дифференциации по категориям потребителей за 1 кВтч без учета НДС составят:

Для потребителей Актау и Мунайлинского района:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 18,79 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 25,89 тенге/кВтч;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 25,89 тенге/кВтч.

Для потребителей Тупкараганского, Каракиянского, Бейнеуского и Мангистауского районов:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 18,79 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 31,36 тенге/кВтч;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 31,36 тенге/кВтч.

Для потребителей Жанаозена:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 19,72 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 31,87 тенге/кВтч;
-- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 31,87 тенге/кВтч.

- Ключевыми причинами повышения предельной цены на электрическую энергию являются: повышение стоимости услуг на передачу электроэнергии энергопередающими и национальными операторами, изменение порядка формирования цен и отпуска электроэнергии энергопроизводящими организациями, - говориться в уведомлении компании.


Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.

Никар Рафикова, президент общественного объединения (ОО) «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», заявила о незаконности повышения тарифа.



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Комментарии ( 6 )

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Наги_Актау (Посетители) Вчера, 22:35
Одно лицемерие, покупают айфоны, авто, ходят по кабакам, тоям и тупо просто тратятся люди. Пару тенге добавили и такое шкнилово. МАЭК такая же компания как и тойоты, вазы, тазы эплы и прочие у которого есть себестоимость, норма рентабельности, амортизации и прибыли. По хорошему тенге 40 надо было влепить всем без разбору.
 
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dinamo85 (Посетители) Вчера, 22:14
пользуетесь терпением народа? смотрите народ не железные и как бы локти не кусали свои потом. достало уже.
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 20:21
Цитата: Sara19k
это тебе не "газ50"

Не надо каркать...My Webpage...
Скоро и на автогаз пойдёт повышение, до следующих "народных волнений", с погромами...

Цитата: cas277cas

А мне кажется-ключевая причина-банальная жадность

Беспредел, и нет контроля "антимонополистов"...
ВСЕ!, в доли за очередную "самодеятельность", ЁкиМАТА и других барыг...

Все мы ходим под богом.
 
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 DJONSON_ KZ (Посетители) Вчера, 20:08
Что_за_дела@народ.кз нас не слышно что ли было. Где протокол эти слушаний, кто подписал. Это самоуправство. Зачем тогда вообще нужны эти слушания
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:07
- Ключевыми причинами повышения предельной цены на электрическую энергию являются: повышение стоимости услуг на передачу электроэнергии энергопередающими и национальными операторами, изменение порядка формирования цен и отпуска электроэнергии энергопроизводящими организациями, - говориться в уведомлении компании.

А мне кажется-ключевая причина-банальная жадность и побольше нахапать народных халявных денюжек...Пипл хавает...и это схавает...
 
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Sara19k (Посетители) Вчера, 16:56
это тебе не "газ50" beer2 dance drink

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
 

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