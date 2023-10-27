Тариф на электроэнергию повысили в Актау

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ТОО «Маңғыстау Жарық» объявило о повышении тарифа с 1 ноября текущего года на электроэнергию в Актау, Жанаозене, Мунайлинском, Тупкараганском, Каракиянском, Бейнеуском и Мангистауском районах.
В уведомлении компании сообщается, что департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области утвердил новые предельные цены на услуги электроснабжения ТОО «Маңғыстау Жарық» с 1 ноября 2023 года.
Тарифы на электрическую энергию с учётом дифференциации по категориям потребителей за 1 кВтч без учета НДС составят:
Для потребителей Актау и Мунайлинского района:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 18,79 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 25,89 тенге/кВтч;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 25,89 тенге/кВтч.
Для потребителей Тупкараганского, Каракиянского, Бейнеуского и Мангистауского районов:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 18,79 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 31,36 тенге/кВтч;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 31,36 тенге/кВтч.
Для потребителей Жанаозена:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 19,72 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 31,87 тенге/кВтч;
-- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 31,87 тенге/кВтч.
Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.
Никар Рафикова, президент общественного объединения (ОО) «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», заявила о незаконности повышения тарифа.
В уведомлении компании сообщается, что департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области утвердил новые предельные цены на услуги электроснабжения ТОО «Маңғыстау Жарық» с 1 ноября 2023 года.
Тарифы на электрическую энергию с учётом дифференциации по категориям потребителей за 1 кВтч без учета НДС составят:
Для потребителей Актау и Мунайлинского района:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 18,79 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 25,89 тенге/кВтч;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 25,89 тенге/кВтч.
Для потребителей Тупкараганского, Каракиянского, Бейнеуского и Мангистауского районов:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 18,79 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 31,36 тенге/кВтч;
- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 31,36 тенге/кВтч.
Для потребителей Жанаозена:
- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 19,72 тенге/кВтч;
- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 31,87 тенге/кВтч;
-- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 31,87 тенге/кВтч.
- Ключевыми причинами повышения предельной цены на электрическую энергию являются: повышение стоимости услуг на передачу электроэнергии энергопередающими и национальными операторами, изменение порядка формирования цен и отпуска электроэнергии энергопроизводящими организациями, - говориться в уведомлении компании.
Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.
Никар Рафикова, президент общественного объединения (ОО) «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», заявила о незаконности повышения тарифа.