Тариф на электроэнергию повысили в Актау

- Ключевыми причинами повышения предельной цены на электрическую энергию являются: повышение стоимости услуг на передачу электроэнергии энергопередающими и национальными операторами, изменение порядка формирования цен и отпуска электроэнергии энергопроизводящими организациями, - говориться в уведомлении компании.

ТОО «Маңғыстау Жарық» объявило о повышении тарифа с 1 ноября текущего года на электроэнергию в Актау, Жанаозене, Мунайлинском, Тупкараганском, Каракиянском, Бейнеуском и Мангистауском районах.В уведомлении компании сообщается, что департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области утвердил новые предельные цены на услуги электроснабжения ТОО «Маңғыстау Жарық» с 1 ноября 2023 года.Тарифы на электрическую энергию с учётом дифференциации по категориям потребителей за 1 кВтч без учета НДС составят:- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 18,79 тенге/кВтч;- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 25,89 тенге/кВтч;- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 25,89 тенге/кВтч.- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 18,79 тенге/кВтч;- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 31,36 тенге/кВтч;- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 31,36 тенге/кВтч.- бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ, предоставлением услуг (население) 19,72 тенге/кВтч;- потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд 31,87 тенге/кВтч;-- юридические лица, финансируемые из государственного бюджета 31,87 тенге/кВтч.Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.Никар Рафикова, президент общественного объединения (ОО) «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», заявила о незаконности повышения тарифа.