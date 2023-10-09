Затраты на содержание АО «KEGOC» включены неправомерно: Общественники Актау высказались о повышении тарифа на электроэнергию

- В очередной раз народ не был услышан, хотя до этого неоднократно говорили, что общественные слушания необходимо проводить в выходные дни или вечером, в удобное для народа время. Эти регламенты не были учтены. Сегодня на общественные слушания пришло очень много народу, раньше такого не было. Это говорит о том, что народ начал «просыпаться». Все-таки требования населения надо выполнять, - сказал Фарид Кинаятов.



- В районах слушания проводились - лишь бы кто-нибудь пришел. Но, сегодняшние слушания меня порадовали, наконец-то, люди показали департаменту комитета по регулированию естественных монополий, «Маңғыстау Жарық» и руководству акимата, что народ открыл глаза, и теперь просто так повышать тарифы не получится. Пора прислушаться к народу, - говорит общественник.

- Сегодня должны были пройти публичные слушания по рассмотрению заявки ТОО «Маңғыстау Жарық» по увеличению тарифа снабженческой надбавки. Я очень рада, что наши потребители начинают «просыпаться». Очень много представителей из Мунайлинского района приехали, которые не понимают, почему увеличивается тариф. Хочу донести до потребителей такую информацию, что в проекте тарифа предусмотрены затраты на содержание АО «KEGOC». Эти затраты включены неправомерно, потому что наша западная область не входит в единую энергетическую систему страны. Об этом есть информация на сайте КазТАГ от 17 августа. Прошу всех потребителей внимательно прочитать эту статью. Доказательством этому также является авария на МАЭКе, которая произошла летом, когда нефтяные компании остались без электроэнергии. Если бы наш западный регион входил в единую энергосистему, такой ситуации бы не было. Также отсутствие инфраструктуры является доказательством того, что мы не входим в единую систему. Правительство только приняло решение о строительстве сетей для того, чтобы мы могли войти в единую энергосистему страны. Поэтому я считаю, что включать затраты как на производство электроэнергии, так и на его транспортировку в состав тарифов - это не законно, - сказала Никар Рафикова.