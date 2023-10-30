В Актау снесли незаконно строящийся жилой комплекс

- В Актау активно ведётся борьба с незаконно возведенными объектами, которые незаконно строились без необходимых разрешительных документов. Множество исковых заявлений уже направлено в суды, с целью прекращения незаконного строительства. Также будут приняты меры принудительного сноса, согласно действующего законодательства, - подчеркнул руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурен Утепкалиев.

По информации управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, строительство жилого комплекса, расположенного возле «Тойота Центра», производилось без необходимых разрешительных документов и утвержденной проектно-сметной документации, что противоречит статье 68 закона «Об архитектурной градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».Застройщику было выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ и приняты меры административного взыскания согласно статьям 316, 321 и 463 КоАП РК.Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области инициировало судебные процедуры в специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области с целью сноса незаконных строений.