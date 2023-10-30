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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 2889

В Актау снесли незаконно строящийся жилой комплекс

Результаты проверки показали, что жилой комплекс, который построен без наличия рабочего проекта и без получения положительного заключения экспертизы. Управление государственного архитектурно-строительного контроля обратилось в суд, который удовлетворил иск о признании данной постройки незаконной, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото пресс-службы ЦОК
По информации управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, строительство жилого комплекса, расположенного возле «Тойота Центра», производилось без необходимых разрешительных документов и утвержденной проектно-сметной документации, что противоречит статье 68 закона «Об архитектурной градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

В Актау снесли незаконно строящийся жилой комплекс


В Актау снесли незаконно строящийся жилой комплекс


Застройщику было выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ и приняты меры административного взыскания согласно статьям 316, 321 и 463 КоАП РК.

- В Актау активно ведётся борьба с незаконно возведенными объектами, которые незаконно строились без необходимых разрешительных документов. Множество исковых заявлений уже направлено в суды, с целью прекращения незаконного строительства. Также будут приняты меры принудительного сноса, согласно действующего законодательства, - подчеркнул руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурен Утепкалиев.


В Актау снесли незаконно строящийся жилой комплекс


В Актау снесли незаконно строящийся жилой комплекс


Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области инициировало судебные процедуры в специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области с целью сноса незаконных строений.




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Комментарии ( 4 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 17:34
jokerok,
Меня это тоже поразило. Как будто в растворе цемент вообще отсутствует

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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444 (Посетители) Сегодня, 17:11
Всё равно так или иначе найдут способ как расходы высчитать с дольщиков. Например повысив цены . Скажут материалы подорожали. Поэтому они и небоятся потерь , потому что знают , своё возьмут .
 
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  • Yanis
 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:08
Демо как будут складываться здания во время землетрясения. Легко и непринуждённо падают целые стенки рассыпаясь на кирпичики.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • 444
 Кари (Посетители) Сегодня, 16:19
сколько средств ушло на ветер, надеюсь дольщикам возместили всё
 
 

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