Чуть не попала в ДТП: нарушителя ищет полиция в Актау

- Меня посетила мысль, что магазин может быть уже закрыт, и я решила повернуть направо. Если бы я сделала манёвр налево, то ДТП бы избежать не удалось, - говорит Назира.

По словам автоледи Назиры, на Т-образном перекрёстке, между 24 и 11А микрорайонами, она собиралась поворачивать с крайней правой полосы налево. Девушка планировала поехать в магазин тканей.Автовладелица просит обратить внимание полиции на нарушителя на внедорожнике.В департаменте полиции региона сообщили, что в настоящее время стражи порядка устанавливают личность водителя. Он будет привлечён к ответственности согласно закону.