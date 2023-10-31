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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:04

Просмотров: 283

Актауские спортсмены привезли 13 медалей с Кубка Казахстана по ашихара-карате

Кубок Республики Казахстан по ашихара-карате AIKO прошёл 28 октября в Павлодаре. Актауские спортсмены привезли четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил директор федерации Ашихара-каратэ в Мангистауской области Дмитрий Печкин
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Дмитрий Печкин рассказал, что соревнования планировались провести за два дня, 28 и 29 октября 2023 года. Но из-за случившегося в Караганде руководством было принято решение провести состязания за день. Весь этот день участники состязались в разделах: «кумитэ», «фулл-контакт» и «ката». Было задействовано три татами и большой судейский состав во главе с Ольгой Бабкиной.

Актауские спортсмены привезли 13 медалей с Кубка Казахстана по ашихара-карате


Актауские спортсмены привезли 13 медалей с Кубка Казахстана по ашихара-карате


Актау представляли 27 лучших бойцов общественного объединения федерации Ashihara Karate Мангистауской области. Тренируются ребята под руководством тренеров - Дмитрия Печкина, Сергея Березина и Андрея Шорина. Наши каратисты завоевали 13 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.

Среди актауских бойцов золотых наград удостоились:
- Оркен Тулепберген (тренер Печкин Д. - доджо);
- Бекнур Амангельды (тренер Печкин Д. - доджо);
- Нурдаулет Ковлан (тренер Печкин Д. - доджо);
- Айсулу Мухамбетова (тренер Березин С.).

Медали серебряного отлива завоевали:
- Камаладин Назарадин (тренер Печкин Д.- доджо);
- Алихан Газиз (тренер Печкин Д. - доджо);
- Ален Косболсин (тренер Шорин А.);
- Эмиль Хаспулатов (тренер Березин С.).

Бронзовые медали команде принесли:
- Ерасыл Шораев (тренер Печкин Д. -доджо);
- Адина Борашева (тренер Печкин Д. -доджо);
- Настя Овчинникова (тренер Печкин Д. -доджо);
- Лиза Сайдамирова (тренер Шорин А.);
- Шынгыс Кусманов (тренер Шорин А.).

Актауские спортсмены привезли 13 медалей с Кубка Казахстана по ашихара-карате


Актауские спортсмены привезли 13 медалей с Кубка Казахстана по ашихара-карате


- В разделе «кумитэ» впервые применялась система, в которой новички — это бойцы с белыми и оранжевыми поясами до восьмого Кю, в возрасте от 7 до 11 лет и опытные бойцы - с поясами от 7 Кю и старше. Такая система помогает лучше раскрыть свои таланты ребятам и поверить в свои силы, у каждого появляется шанс на победу и призовое место. Это была настоящая проверка на прочность, но все ребята проявили терпение и показали истинную силу духа, - рассказал Дмитрий Печкин.


Вторая часть состязаний проходила в разделе «ката» и «фулл-контакт». Здесь уже выступали бывалые спортсмены в возрасте от 12 лет и старше, а также в категории мужчины, то есть старше 18 лет.

Дипломов за бойцовский дух были удостоены:
- Адилет Матай (тренер Печкин Д. - доджо);
- Ханнур Абат (тренер Печкин Д. - доджо);
- Диас Асылгазиев (тренер Печкин Д. - доджо);
- Бейбарыс Бiтiм (тренер Шорин А.);
- Адилсейт Узбеков (тренер Шорин А.).

Актауские спортсмены привезли 13 медалей с Кубка Казахстана по ашихара-карате


Актауские спортсмены привезли 13 медалей с Кубка Казахстана по ашихара-карате


Дипломы за волю к победе получили:
- Омар Газиз (тренер Печкин Д. - доджо);
- Амирхан Мамырбек (тренер Печкин Д. - доджо);
- Еркебулан Назарадин (тренер Печкин Д. - доджо);
- Накжан Накберген (тренер Печкин Д. - доджо);
- Арлан Болатбек (тренер Печкин Д. - доджо).

Дмитрий Печкин отметил, борьба была напряжённой во всех разделах и день пролетел незаметно, настолько зрелищными были поединки. Своим мастерством удивляли молодые бойцы, а также порадовали выступлениями более опытные и старшие бойцы из Актау, воспитанники федерации Мангистауской области.

- Практически вся сборная Актау вернулась домой с призовыми местами, с медалями и золотыми кубками. Это очень хороший показатель развития нашей организации и великолепной работы тренерского состава. Раньше на взращивание чемпионов уходили годы, сейчас же наши ученики достигают результатов уже в первые месяцы. Благодаря богатому опыту тренерской работы, который влияет на рост нашей организации в Актау и за его пределами, а также развитие Ашихара каратэ AIKO в целом. Оглядываясь назад, можно отметить, что наша федерация каждый год набирает обороты, стремительно развивается и растет, - сказал Дмитрий Печкин, директор федерации Мангистауской области AIKO.





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