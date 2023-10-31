Актауские спортсмены привезли 13 медалей с Кубка Казахстана по ашихара-карате

- В разделе «кумитэ» впервые применялась система, в которой новички — это бойцы с белыми и оранжевыми поясами до восьмого Кю, в возрасте от 7 до 11 лет и опытные бойцы - с поясами от 7 Кю и старше. Такая система помогает лучше раскрыть свои таланты ребятам и поверить в свои силы, у каждого появляется шанс на победу и призовое место. Это была настоящая проверка на прочность, но все ребята проявили терпение и показали истинную силу духа, - рассказал Дмитрий Печкин.

- Практически вся сборная Актау вернулась домой с призовыми местами, с медалями и золотыми кубками. Это очень хороший показатель развития нашей организации и великолепной работы тренерского состава. Раньше на взращивание чемпионов уходили годы, сейчас же наши ученики достигают результатов уже в первые месяцы. Благодаря богатому опыту тренерской работы, который влияет на рост нашей организации в Актау и за его пределами, а также развитие Ашихара каратэ AIKO в целом. Оглядываясь назад, можно отметить, что наша федерация каждый год набирает обороты, стремительно развивается и растет, - сказал Дмитрий Печкин, директор федерации Мангистауской области AIKO.

Дмитрий Печкин рассказал, что соревнования планировались провести за два дня, 28 и 29 октября 2023 года. Но из-за случившегося в Караганде руководством было принято решение провести состязания за день. Весь этот день участники состязались в разделах: «кумитэ», «фулл-контакт» и «ката». Было задействовано три татами и большой судейский состав во главе с Ольгой Бабкиной.Актау представляли 27 лучших бойцов общественного объединения федерации Ashihara Karate Мангистауской области. Тренируются ребята под руководством тренеров - Дмитрия Печкина, Сергея Березина и Андрея Шорина. Наши каратисты завоевали 13 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.- Оркен Тулепберген (тренер Печкин Д. - доджо);- Бекнур Амангельды (тренер Печкин Д. - доджо);- Нурдаулет Ковлан (тренер Печкин Д. - доджо);- Айсулу Мухамбетова (тренер Березин С.).- Камаладин Назарадин (тренер Печкин Д.- доджо);- Алихан Газиз (тренер Печкин Д. - доджо);- Ален Косболсин (тренер Шорин А.);- Эмиль Хаспулатов (тренер Березин С.).- Ерасыл Шораев (тренер Печкин Д. -доджо);- Адина Борашева (тренер Печкин Д. -доджо);- Настя Овчинникова (тренер Печкин Д. -доджо);- Лиза Сайдамирова (тренер Шорин А.);- Шынгыс Кусманов (тренер Шорин А.).Вторая часть состязаний проходила в разделе «ката» и «фулл-контакт». Здесь уже выступали бывалые спортсмены в возрасте от 12 лет и старше, а также в категории мужчины, то есть старше 18 лет.- Адилет Матай (тренер Печкин Д. - доджо);- Ханнур Абат (тренер Печкин Д. - доджо);- Диас Асылгазиев (тренер Печкин Д. - доджо);- Бейбарыс Бiтiм (тренер Шорин А.);- Адилсейт Узбеков (тренер Шорин А.).- Омар Газиз (тренер Печкин Д. - доджо);- Амирхан Мамырбек (тренер Печкин Д. - доджо);- Еркебулан Назарадин (тренер Печкин Д. - доджо);- Накжан Накберген (тренер Печкин Д. - доджо);- Арлан Болатбек (тренер Печкин Д. - доджо).Дмитрий Печкин отметил, борьба была напряжённой во всех разделах и день пролетел незаметно, настолько зрелищными были поединки. Своим мастерством удивляли молодые бойцы, а также порадовали выступлениями более опытные и старшие бойцы из Актау, воспитанники федерации Мангистауской области.