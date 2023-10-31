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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 494

Могилу участника Великой Отечественной войны из Мангистау обнаружили в Беларуси

Могилу Айзсбая Бурунбаева, уроженца села Аташ в Мангистауской области обнаружили в Браславском районе Витебской области Беларуси. Предположительно, он погиб 17 июля 1944 года во время военных действий. Об этом рассказал Берик Шахабаев, житель Атырау.

Фото предоставлено Бериком Шахабаевым.
В Беларуси обнаружили могилу двух солдат-участников Великой Отечественной войны. Один из них Айзсбай Бурунбаев, родившийся в селе Аташ, что ныне находится в Мангистауской области. Он, предположительно, погиб во время боевых действий в июле 1944 года, в Браславском районе Витебской области.

Могилу участника Великой Отечественной войны из Мангистау обнаружили в Беларуси

Изображение с сайта «Память народа».

- Донесение о безвозвратных потерях 265 отделения миномётного полка мне предоставили друзья из Беларуси. Этот проект ведётся по поручению специалиста отдела по увековечиванию Браславского районного исполкома. Так вот, на том месте была обнаружена могила офицера по фамилии Овечкин. В призывном листе тех времён в списке с ним был и Айзсбай Бурунбаев, который был поваром в одном из дивизионов. Участники этого боя непрерывно шли в наступление почти три недели. Возможно, в бой бросали всех, невзирая на должность. Овечкин погиб на наблюдательном пункте от осколка вражеского снаряда. Вероятно, он был не один, так как Бурунбаев и Овечкин похоронены в один день и в одном месте. Знающие рассказывают, что хоронил их местный житель, - рассказал Берик Шахабаев.


Могилу участника Великой Отечественной войны из Мангистау обнаружили в Беларуси

На фото, в центре, предположительно запечатлен Айзсбай Бурунбаев.



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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 14:57
Это ведь так важно для родственников! Не пропавший без вести, непонятно где и кем похороненный. От войны почти 80 лет следы до сих пор находят..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Placida
 velldr (Посетители) Сегодня, 14:49
Поисковики молодцы. Глядишь найдутся родственники или может наши местные власти захотят вернуть бойца домой.
Даже если нет, то эта страница истории теперь дописана до конца.
 
 

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