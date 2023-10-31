Могилу участника Великой Отечественной войны из Мангистау обнаружили в Беларуси

Изображение с сайта «Память народа».



- Донесение о безвозвратных потерях 265 отделения миномётного полка мне предоставили друзья из Беларуси. Этот проект ведётся по поручению специалиста отдела по увековечиванию Браславского районного исполкома. Так вот, на том месте была обнаружена могила офицера по фамилии Овечкин. В призывном листе тех времён в списке с ним был и Айзсбай Бурунбаев, который был поваром в одном из дивизионов. Участники этого боя непрерывно шли в наступление почти три недели. Возможно, в бой бросали всех, невзирая на должность. Овечкин погиб на наблюдательном пункте от осколка вражеского снаряда. Вероятно, он был не один, так как Бурунбаев и Овечкин похоронены в один день и в одном месте. Знающие рассказывают, что хоронил их местный житель, - рассказал Берик Шахабаев.

На фото, в центре, предположительно запечатлен Айзсбай Бурунбаев.

В Беларуси обнаружили могилу двух солдат-участников Великой Отечественной войны. Один из них Айзсбай Бурунбаев, родившийся в селе Аташ, что ныне находится в Мангистауской области. Он, предположительно, погиб во время боевых действий в июле 1944 года, в Браславском районе Витебской области.