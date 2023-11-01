Женщин Мангистау проконсультирует специалист научного Центра акушерства и гинекологии

Айжан Ханаева, акушер-гинеколог Научного центра акушерства и гинекологии, окажет практическую помощь местным врачам и проведет прием женщин с акушерской либо гинекологической патологией с 9:00 до 15:00 часов.



Айгерим Камзина, врач неонатолог, проведет осмотр тяжелых, недоношенных детей в стационаре, а также проконсультирует мам глубоко недоношенных детей, выписанных из центра.



Врачи из Алматы будут работать в ОПЦ 1, 2, 3 ноября – до обеда.