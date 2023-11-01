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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:59

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Женщин Мангистау проконсультирует специалист научного Центра акушерства и гинекологии

С 1 по 3 ноября в областном перинатальном центре (ОПЦ) будут работать специалисты из Алматы. Акушер-гинеколог проведет консультации для желающих, врач-неонатолог осмотрит недоношенных детей. Об этом проинформировала Жапырак Епенова, директор ОПЦ «Ана мен бала».

Здание ОПЦ. Фото из архива Lada.kz
Айжан Ханаева, акушер-гинеколог Научного центра акушерства и гинекологии, окажет практическую помощь местным врачам и проведет прием женщин с акушерской либо гинекологической патологией с 9:00 до 15:00 часов.

Айгерим Камзина, врач неонатолог, проведет осмотр тяжелых, недоношенных детей в стационаре, а также проконсультирует мам глубоко недоношенных детей, выписанных из центра.

Врачи из Алматы будут работать в ОПЦ 1, 2, 3 ноября – до обеда.



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