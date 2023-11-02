Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Ноября
+15...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.09 KZT
  • €1 = 495.85 KZT
  • 1 RUB = 5.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 89

Получать деньги за просмотр ленты? Да! Соцсеть Cheelee помогает молодым казахстанцам стать финансово независимыми

Соцсеть Cheelee помогает молодым казахстанцам стать финансово независимыми
NEET — это термин, который описывает безработных молодых людей без образования и профессиональных навыков. Согласно каналу Ranking.kz, на конец 2022 в Казахстане эта категория составила 6,3% от населения.

Государство работает над решением данной проблемы. К примеру, предоставляет NEET-молодежи социальную поддержку, а также возможности для трудоустройства и получения образования. Однако “вечным подросткам” все еще трудно обрести финансовую свободу. Так, многие из них продолжают зависеть от близких людей.

Чтобы зарабатывать, нужны деньги



Спасение от безработицы многие видят в хорошем образовании. Более того, оно открывает перспективы роста и приличного заработка. Однако около 40% молодых людей не могут позволить себе поступление в вуз или колледж. Несостоявшиеся студенты часто отказываются от карьерных перспектив и соглашаются на простую работу и небольшую зарплату.

Финансовый вопрос важен и для подростков. В Казахстане подростки могут официально работать с 15 лет при наличии общего среднего образования и разрешения от родителей. Как правило, тинейджеры устраиваются на подработку, которая не требует квалификации и стажа. Например, идут в общепит, продажи или курьерские службы. Однако доход в этих сферах небольшой. Так, средняя зарплата официанта в Казахстане на 2023 год варьируется от 51 тысячи до 139 тысяч тенге.

Возможность получить большие деньги юные казахстанцы видят в блогинге. Неудивительно, ведь практически все жители пользуются интернетом, а каждый третий — соцсетями. Зумеры и вовсе “живут” онлайн, где подписчики, лайки и репосты — мерило успеха.
Среди наиболее популярных платформ — Instagram, TikTok, Likee. Но есть и лидер по популярности в Казнете – Cheelee. Эта социальная сеть меняет правила заработка на контенте, и позволяет зарабатывать не только контент криэйтеры, но и обычные пользователи. Нужно просто скачать приложение и скроллить ленту!

Заработок в Cheelee является чрезвычайно простым и прозрачным. Доход начисляется при использовании Digital-очков – инструмента, который позволяет зрителям зарабатывать, просто просматривая ленту в приложении. Каждому пользователю выдают бесплатные начальные очки после регистрации.
С их помощью можно опробовать функционал платформы и получить первый доход. Однако, для того чтобы увеличить свой заработок, пользователи могут приобрести более продвинутые очки, стоимостью от 5000 тенге и выше. Эти более продвинутые очки значительно увеличат начисления, вплоть до 2X от первоначальных вложений.

Внимание = деньги. В Cheelee



Cheelee меняет устаревшую реальность заработка в соцсетях, где только компания получают деньги за рекламу. Формула простая: чем больше часов пользователи проводят на платформе, тем выше ее доход. Такую бизнес-модель описывает концепция “экономики внимания”, где выражение “время — деньги” трактуется буквально.

Она применима и в отношении блогеров, доход которых растет вместе с аудиторией. Соцсети видят охваты и предлагают им интегрировать рекламу в ролики за небольшой процент от прибыли. По такому же принципу к авторам приходят бренды и предлагают прибыльные коллаборации.
Подписчики — единственные, кто не получает выгоду в сложившейся системе. Хотя их внимание является ценным ресурсом для блогеров и соцсетей, у зрителей нет возможности его монетизировать. Точнее, не было: в 2023 году приложение Cheelee вступило в игру, чтобы исправить несправедливость. 

Cheelee: деньги за просмотр видео



Принцип работы Cheelee прост: зрители листают ленту и получают за это деньги. Приложение ценит время и внимание абсолютно всех пользователей, разделяя с ними 70% от рекламной выручки.
Как все устроено? После регистрации каждый юзер абсолютно бесплатно получает первые Digital очки. Они позволяют ознакомиться с механикой соцсети. Так, пользователь может начать смотреть ленту. Уже через пару минут ему выпадет первый бокс с деньгами. Сумма, правда, будет совсем небольшой. Чтобы повысить ее, нужно купить очки стоимостью от 5000 тенге в приложении для смартфонов на Android или на маркетплейсе для iOS, и тогда можно увеличить доход до X2 с просмотра. Далее следует выбрать одну из стратегий: Stable, Mix или Lucky. Все работает: поклонники приложения часто делятся своими историями успеха в Cheelee.
Алгоритмы Сheelee позволяют смотреть любимый контент и при этом получать деньги. Кажется, мечта становится реальностью, не так ли?

Обрести финансовую независимость проще, чем кажется



Cheelee позволяет молодым казахстанцам зарабатывать без особых требований и вложений, что делает Cheelee доступным способом пополнения бюджета.
Достаточно скачать приложение, зарегистрироваться и начать смотреть ленту с бесплатными очками. Так, выходить из-под финансовой зависимости от родителей становится проще. А для начинающих блогеров, Cheelee предоставляет прекрасные возможности заработка при просмотре ленты, независимо от количества подписчиков.

Листать ленту и получать деньги в Cheelee может не только NEET-молодежь, но и люди из абсолютно разных социальных групп Казахстана. В том числе для этого Cheelee инвестирует дополнительные 20 миллионов долларов в привлечение пользователей в Казахстане и проводит розыгрыш с призовым фондом в 100 тысяч долларов, где можно будет выиграть технику Apple, включая iPhone 15, MacBook и AirPods, а также автомобиль ZEEKR 001.

Айнур Бисенова



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика