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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 331

В Мангистау зарегистрировано свыше 80 случаев заболевания коклюшем

С начала года в Мангистаускойй области зарегистрировано 83 случая заболевания коклюшем среди детей до 14 лет. Подавляющее число заболевших – это жители областного центра. Об этом проинформировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из архива Lada.kz
Специалист отметила, что в 2021-2022 годах в области не было зафиксировано случаев коклюша.

- За 10 месяцев этого года в области зарегистрировано 83 случая заболевания коклюшем: в Актау-52, в Жанаозене - шесть, в Каракиянском, Мангистауском и Тупкараганском районах – по три факта, в Мунайлинском районе - 14, в Бейнеу – два случая. Все заболевшие - дети до 14 лет, прокомментировала Гульшат Шорбасова.


Что такое коклюш?

Это часто встречающаяся и быстро распространяющаяся инфекция дыхательных путей у детей. Когда больной ребенок кашляет, бактерии распространяются в воздух через его дыхание и мокроту, и заражают здорового ребенка. Кроме того, заболевание может передаваться через вещи (игрушки, посуду), которыми пользовался больной ребенок.

Каковы симптомы коклюша?

Коклюш обычно длится шесть-семь недель. Латентный период болезни длится от двух до 15, чаще пять-семь дней. Сначала у ребенка появляется кашель, заложенность носа, бессонница, температура тела повышается до 38,5-39°С, отсутствует аппетит. Постепенно кашель усиливается (особенно ночью), когда ребенок часто кашляет, у ребенка начинаются судороги, он краснеет и синеет, из глаз текут слезы, иногда он не в состоянии удержать дефекацию. Кашель стихает после отхаркивания. Этот период длится от двух недель до двух месяцев. После этого коклюш стихает, удушливый кашель начинает уменьшаться, ребенок кашляет «тихо» две-три недели и постепенно выздоравливает от болезни.

Каковы меры профилактики коклюша?

- Согласно Национальному календарю прививок РК, детей вакцинируют АКДС (АбКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ) с двух-трех-четырехмесячного возраста, затем ревакцинацию (повторную вакцинацию) проводят в возрасте от полутора лет и когда ребенку исполняется шесть лет;
- Пища больного ребенка должна быть насыщена витаминами;
- Ребенок должен принимать только лечение, назначенное врачом.

Каковы последствия болезни?

Осложнения коклюша могут привести к нарушениям со стороны дыхательных путей, кровообращения в головном мозге и другим опасным для детского организма заболеваниям. Коклюш опасен для детей до одного года, находящихся на грудном вскармливании, поэтому врачи-эпидемиологи рекомендуют как можно раньше сделать прививку от этого заболевания.



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