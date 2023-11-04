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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:04

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Министр здравоохранения РК: в Мангистауской области не хватает 200 врачей

Со 2 по 3 ноября в Мангистауской области с рабочим визитом находилась Ажар Гиният, министр здравоохранения Республики Казахстан. Главный врач страны ознакомилась с деятельностью ряда медицинских организаций региона, провела прием населения и ответила на вопросы журналистов.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК. Фото предоставлено центром общественных коммуникаций
Первый вопрос журналистов коснулся трагедий, произошедших недавно в Актау, когда в результате травли клопов погибли двое детей в возрасте до трех лет, в больницу с отравлением поступили семь человек, в том числе двое детей. Представители СМИ поинтересовались, какие меры Министерство намерено предпринять для запрета продажи опасных для жизни и здоровья людей препаратов?

- Во-первых, выражаю соболезнование родным и близким погибших детей.
На сегодняшний день у реализаторов препаратов, торгующих на рынках, нет лицензий. Сейчас мы работаем над этим вопросом.
Вопрос запрета таких препаратов мы будем поднимать совместно с другими государственными органами. Если те или иные реализуемые препараты являются зарегистрированными, они подпадают под наш контроль. Незарегистрированные препараты под наш контроль не подпадают.
Для устранения ситуаций, связанных с отравлением, видимо, необходимо принять специальный закон. Мы рассмотрим этот вопрос вместе с другими государственными органами.


Из года в год жители, состоящие на диспансерном учете, в конце и начале года сталкиваются с проблемой отсутствия лекарств. Как регулируется этот вопрос?

- Во время встреч с сотрудниками Мангистауской районной больницы, с НПО, депутатами маслихатов, поднималось много вопросов по поводу диспансерного учета, обеспечения бесплатными лекарственными препаратами, динамическом наблюдении пациентов. Если пациент состоит на диспансерном учете и ему показаны бесплатные лекарственные препараты, то он должен их получать. Чтобы не было сбоев, Министерство здравоохранения уже проводит закуп годового объема лекарственных препаратов. С октября, в ноябре закупается весь объем на следующий год. И начиная с ноября идет отгрузка в регионы. Было несколько проблемных моментов в этом году, когда производители, среди которых есть единственные в мире, не произвели достаточного объема, который мы заявили. В таких случаях мы дополнительно закупаем некоторые препараты, в основном, необходимые для больных с орфанными заболеваниями, новые, инновационные препараты, аналоги. Обеспечиваем пациентов таким способом.


В нашем регионе существует проблема с вакцинацией детей в плане отказа от прививок родителями. Какая работа проводится в этом направлении?

- Сегодня идет вспышка заболеваемости корью по всей стране из-за того, что за все эти годы накопился «слой» невакцинированных детей, следовательно, не имеющих иммунитета против данного заболевания. Были завозные случаи, и дети, у которых нет иммунитета, заболели. Началась вспышка. В республике Министерством выявлены порядка 100 тысяч невакцинированных детей до 18 лет. На сегодняшний день 50 тысяч детей уже привиты. Болезнь, в основном, протекает в легкой средней степени тяжести, но существуют такие грозные осложнения, которые приводят к тяжелым и летальным состояниям. Я призываю всех родителей изучить прививочный паспорт ребенка вместе с педиатром или врачом общей практики. Если у ребенка нет иммунитета, он не привит от кори, обязательно вакцинировать. На сегодняшний день главным государственным санитарным врачом объявлены дополнительные дни иммунизации, и эта работа по республике проводится.


Как решается вопрос нехватки в Мангистау узких специалистов?

- На данный момент в Мангистауской области не хватает 200 врачей. В прошлом году в регион были направлены 44 врача, столько специалистов мы направим в этом году. Со следующего года все гранты, предусмотренные для резидентуры, мы будет отдавать акиматам, чтобы они направляли местных врачей на обучение по специальностям, в которых нуждается региональное здравоохранение. Мы разъясняем в поликлиниках, что средства через Фонд перечислены, финансирование имеется, по принципу аутсорсинга можно принимать на работу врачей, чтобы обеспечить медицинскими услугами прикрепленное население.


Для того, чтобы попасть к окулисту или кардиологу, жителям приходится вначале записаться на прием к участковому врачу. Почему люди не могут прийти на прием непосредственно к узкому специалисту, минуя участкового врача?

- На сегодняшний день, согласно Приказу Министерства, можно взять направление без посещения участкового врача к офтальмологу, к оториноларингологу, травматологу, при получении каких-либо травм, в случае если человек состоит на диспансерном учете у кардиолога, эндокринолога. Если у народа возникают такие вопросы, это недоработка медицинских организаций. Поэтому я поручаю руководителю управления здравоохранения проконтролировать исполнение на местах соответствующего приказа Министерства.





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