«Зебру» просят оборудовать у спорткомплекса в Актау

Как рассказывают жители 39 микрорайона, у спортивного комплекса «Мангистау Арена» есть две автобусные остановки. При этом пешеходные переходы там отсутствуют. Люди говорят, что на данном участке нужна хотя бы одна «зебра», в первую очередь, для школьников и воспитанников спорткомплекса.В департаменте полиции региона сообщили, что установка пешеходного перехода запланирована, но данная дорога пока не сдана на баланс городского акимата.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщают, что объект ещё не был принят. Строительство дороги планируется продолжить в следующем году.Несмотря на это, подрядчик установил дорожные знаки «Пешеходный переход» в двух местах, а также будут покрашены дорожные разметки.