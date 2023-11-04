Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 04 Ноября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.14 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 1499

Прокуратура: Из-за медиков 100 жителям Мангистау пришлось вновь пройти освидетельствование на инвалидность

Результаты анализа соблюдения законности в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта profiz.ru
С начала этого года прокуратурой выявлено более семи тысяч фактов нарушений прав граждан с ограниченными возможностями, в том числе конституционных. Отдельные из них носили системный характер.

Прокуратура: Из-за медиков 100 жителям Мангистау пришлось вновь пройти освидетельствование на инвалидность


В частности, установлено несоответствие порядка оказания услуг инватакси, которые в нарушение требований закона оказывались лишь в будние дни по восьмичасовому графику, тогда как согласно закону должны оказываться бесперебойно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Более трёх тысяч лиц с инвалидностью в нарушение требований не обеспечены гарантированным объёмом товаров и услуг, предусмотренных индивидуальным планом реабилитации.

Более 100 объектов городской и социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям доступной среды для лиц с инвалидностью. Ответственные лица по акту надзора привлечены к административным штрафам на сумму 7,5 миллиона тенге.  

100 лицам и так страдающим от болезней пришлось повторно пройти освидетельствование на инвалидность по вине медицинских работников, ненадлежащим образом заполнивших заключения.

С индивидуальных помощников и специалистов жестового языка удерживались денежные средства в размере 66 миллионов тенге.

Кроме того, имело место нарушения трудовых прав лиц с инвалидностью и в сфере предоставления инклюзивного образования.

По всем выявленным нарушениям прокуратурой внесены акты надзора об их устранении и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Внесены предложения по открытию штатной единицы советника по делам инвалидов в областном акимате, привлечению агрегаторов такси к обслуживанию лиц с ограниченными возможностями, а также реализации пилотного проекта «Город без барьеров».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 15:23
Когда ни будь и те, кто так относится к инвалидам окажутся в таком положении.
Тогда поймут за что их Бог наказал.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика