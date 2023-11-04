Прокуратура: Из-за медиков 100 жителям Мангистау пришлось вновь пройти освидетельствование на инвалидность

С начала этого года прокуратурой выявлено более семи тысяч фактов нарушений прав граждан с ограниченными возможностями, в том числе конституционных. Отдельные из них носили системный характер.В частности, установлено несоответствие порядка оказания услуг инватакси, которые в нарушение требований закона оказывались лишь в будние дни по восьмичасовому графику, тогда как согласно закону должны оказываться бесперебойно, в том числе в выходные и праздничные дни.с инвалидностью в нарушение требований не обеспечены гарантированным объёмом товаров и услуг, предусмотренных индивидуальным планом реабилитации.городской и социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям доступной среды для лиц с инвалидностью. Ответственные лица по акту надзора привлечены к административным штрафам на суммуи так страдающим от болезней пришлось повторно пройти освидетельствование на инвалидность по вине медицинских работников, ненадлежащим образом заполнивших заключения.С индивидуальных помощников и специалистов жестового языка удерживались денежные средства в размереКроме того, имело место нарушения трудовых прав лиц с инвалидностью и в сфере предоставления инклюзивного образования.По всем выявленным нарушениям прокуратурой внесены акты надзора об их устранении и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.Внесены предложения по открытию штатной единицы советника по делам инвалидов в областном акимате, привлечению агрегаторов такси к обслуживанию лиц с ограниченными возможностями, а также реализации пилотного проекта