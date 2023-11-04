Прокуратура: Из-за медиков 100 жителям Мангистау пришлось вновь пройти освидетельствование на инвалидность

Фото с сайта profiz.ru
С начала этого года прокуратурой выявлено более семи тысяч фактов нарушений прав граждан с ограниченными возможностями, в том числе конституционных. Отдельные из них носили системный характер.
В частности, установлено несоответствие порядка оказания услуг инватакси, которые в нарушение требований закона оказывались лишь в будние дни по восьмичасовому графику, тогда как согласно закону должны оказываться бесперебойно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Более трёх тысяч лиц с инвалидностью в нарушение требований не обеспечены гарантированным объёмом товаров и услуг, предусмотренных индивидуальным планом реабилитации.
Более 100 объектов городской и социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям доступной среды для лиц с инвалидностью. Ответственные лица по акту надзора привлечены к административным штрафам на сумму 7,5 миллиона тенге.
100 лицам и так страдающим от болезней пришлось повторно пройти освидетельствование на инвалидность по вине медицинских работников, ненадлежащим образом заполнивших заключения.
С индивидуальных помощников и специалистов жестового языка удерживались денежные средства в размере 66 миллионов тенге.
Кроме того, имело место нарушения трудовых прав лиц с инвалидностью и в сфере предоставления инклюзивного образования.
По всем выявленным нарушениям прокуратурой внесены акты надзора об их устранении и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
Внесены предложения по открытию штатной единицы советника по делам инвалидов в областном акимате, привлечению агрегаторов такси к обслуживанию лиц с ограниченными возможностями, а также реализации пилотного проекта «Город без барьеров».
В частности, установлено несоответствие порядка оказания услуг инватакси, которые в нарушение требований закона оказывались лишь в будние дни по восьмичасовому графику, тогда как согласно закону должны оказываться бесперебойно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Более трёх тысяч лиц с инвалидностью в нарушение требований не обеспечены гарантированным объёмом товаров и услуг, предусмотренных индивидуальным планом реабилитации.
Более 100 объектов городской и социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям доступной среды для лиц с инвалидностью. Ответственные лица по акту надзора привлечены к административным штрафам на сумму 7,5 миллиона тенге.
100 лицам и так страдающим от болезней пришлось повторно пройти освидетельствование на инвалидность по вине медицинских работников, ненадлежащим образом заполнивших заключения.
С индивидуальных помощников и специалистов жестового языка удерживались денежные средства в размере 66 миллионов тенге.
Кроме того, имело место нарушения трудовых прав лиц с инвалидностью и в сфере предоставления инклюзивного образования.
По всем выявленным нарушениям прокуратурой внесены акты надзора об их устранении и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
Внесены предложения по открытию штатной единицы советника по делам инвалидов в областном акимате, привлечению агрегаторов такси к обслуживанию лиц с ограниченными возможностями, а также реализации пилотного проекта «Город без барьеров».