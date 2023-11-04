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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 752

Что строят возле бывшей резиденции президента в Актау

В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что же будет построено на территории около бывшей резиденции главы страны.

Фото автора
Собственником земельного участка является ТОО «Компания Тенгри Групп». Общая площадь составляет 14 175 квадратных метров.

Целевое назначение участка: для строительства и эксплуатации многофункционального комплекса с собственной инфраструктурой и парковой зоной, таунхаусы с коммерческими помещениями.

Что строят возле бывшей резиденции президента в Актау


- Разрешительные документы на cтроительно-монтажные работы у ТОО «Компания Тенгри Групп» имеется, - заверили чиновники.


Напомним, этим летом сообщалось, что бывшая резиденция президента в Актау будет переоборудована для детей.

Что строят возле бывшей резиденции президента в Актау



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Комментарии ( 1 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 20:38
И что строят??? из статьи непонятно
 
 

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