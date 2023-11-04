Что строят возле бывшей резиденции президента в Актау

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Собственником земельного участка является ТОО «Компания Тенгри Групп». Общая площадь составляет 14 175 квадратных метров.
Целевое назначение участка: для строительства и эксплуатации многофункционального комплекса с собственной инфраструктурой и парковой зоной, таунхаусы с коммерческими помещениями.
Напомним, этим летом сообщалось, что бывшая резиденция президента в Актау будет переоборудована для детей.
Целевое назначение участка: для строительства и эксплуатации многофункционального комплекса с собственной инфраструктурой и парковой зоной, таунхаусы с коммерческими помещениями.
- Разрешительные документы на cтроительно-монтажные работы у ТОО «Компания Тенгри Групп» имеется, - заверили чиновники.
Напомним, этим летом сообщалось, что бывшая резиденция президента в Актау будет переоборудована для детей.