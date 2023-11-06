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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:13

Просмотров: 442

Почти на 2 млрд тенге предотвращен ущерб от браконьерства на Каспии в Мангистау

В рамках обеспечения и защиты государственной границы в акватории Каспия в октябре прошел II этап оперативно-профилактического мероприятия Пограничной службы. В этот период зафиксировано 74 факта браконьерства в Каспийском море. Об этом проинформировали в региональном департаменте Пограничной службы КНБ.

фото центра общественных коммуникаций
В ходе оперативно-профилактического мероприятия изъято около 190 км сетей, пять плавательных средств, рыб осетровых видов – 698 штук (5 429 кг), рыб частиковых видов – 2 575 штук (5 107 кг), ракообразных – 3 700 штук (700 кг.).

Почти на 2 млрд тенге предотвращен ущерб от браконьерства на Каспии в Мангистау


- Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 1,9 млрд. тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, - проинформировали в департаменте.


Почти на 2 млрд тенге предотвращен ущерб от браконьерства на Каспии в Мангистау


Со слов военных, каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.



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