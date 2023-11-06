Почти на 2 млрд тенге предотвращен ущерб от браконьерства на Каспии в Мангистау

- Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 1,9 млрд. тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, - проинформировали в департаменте.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия изъято около 190 км сетей, пять плавательных средств, рыб осетровых видов – 698 штук (5 429 кг), рыб частиковых видов – 2 575 штук (5 107 кг), ракообразных – 3 700 штук (700 кг.).Со слов военных, каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.