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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 577

Из бюджета Мангистау выделили более 500 миллионов тенге на жилищную программу для молодежи

Подписано соглашение между управлением по вопросам молодежной политики акимата Мангистауской области и «Отбасы банк». В рамках соглашения будет запущена жилищная программа «Маңғыстау жастары», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
По словам Мукаша Оралбая, руководителя управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области, данное предложение было внесено на очередном заседании Совета по делам молодежи при акимате Мангистауской области и реализуется в соответствии с поручением главы региона Нурлана Ногаева.

- Мы слышим предложения, мнения со стороны молодежи по вопросу обеспечения жильем. В целях выполнения данной потребности и спроса в текущем году при поддержке Мангистауского областного маслихата из местного бюджета предусмотрены средства в размере 500 миллионов тенге. Основная цель - стимулирование молодых специалистов в сфере государственного и квазигосударственного сектора путем обеспечения жильем молодежи региона. По плану, реализация данной программы запланирована на середину этого месяца. На сегодняшний день в результате совместной работы с Мангистауским областным филиалом АО «Отбасы банк» мы достигли ряда договоренностей, - сказал Мукаш Оралбай.


При разработке положений данной программы создана специальная рабочая группа. В рабочую группу вошли депутаты Мангистауского областного маслихата, члены регионального общественного совета, представители молодежных организаций и управления по вопросам молодежной политики региона, реализующие данный проект. Основной вопрос повестки дня рабочей группы - повышение прозрачности и доступности данной жилищной программы среди молодежи.

- Мы совместно с рабочей группой проанализировали недостатки и преимущества реализованных в стране государственных программ для молодежи на сегодняшний день. Соответственно, мы постарались создать максимально доступную программу по запросу молодежи региона. Постановлением главы региона Нурлана Ногаева утверждено указанное положение. Соответствующей рабочей группой положение одобрено. Теперь на официальном сайте «Маңғыстау жастары» начнется процесс приема документов. Название сайта мы сообщим дополнительно, - рассказал Мукаш Оралбай.


По словам Нурлана Акшанова, заместителя председателя правления АО «Отбасы банк», такая программа уже запущена в Астане, Алматы, Жетысу, Актобе, Кызылорде, Караганде, Костанай, Жамбылской, Абайской, Улытауской, Павлодарской области.

- Сегодня мы делаем большой шаг в будущее мангистауской молодежи. Ведь вопрос о жилье - очень актуальная тема. Процентная ставка очень удобна. Заём по ставке пять процентов годовых. Первоначальный взнос составит всего 10 процентов. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать участник программы, до 15 миллионов тенге для покупки жилья в городе Актау и до 10 миллионов тенге для покупки жилья в других городах и районах области. Жилье можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке, - сказал Нурлан Акшанов.



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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 16:35
Надо же, не кандасам?!?! hypnosis

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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