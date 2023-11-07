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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:39

Просмотров: 1397

Акимат Актау просит жителей 4 микрорайона принять участие в выборе нового председателя управляющей компании

После проведённого собрания с жителями 4 микрорайона и представителями городского акимата было принято решение провести письменное голосование за выбор нового председателя кооператива собственников помещений (КСП) «ЖЭК-4». Об этом рассказали в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В городской администрации обратились к жителям 4 микрорайона. Их просят принять участие в письменном голосовании, которое позволит выбрать нового председателя местной управляющей компании.

После проведённого 31 октября собрания с жильцами домов 4 микрорайона, а также представителями управляющей компании и городского акимата было принято решение о проведении письменного опроса.

- В связи с этим просим жителей принять активное участие в письменном голосовании, которое будет проходить с 8 по 15 ноября включительно. Учитывая сложившуюся ситуацию и срочность решения данного вопроса, мы обращаемся с просьбой к активным гражданам, ответственным за проведение письменного голосования в каждом доме 4 микрорайона, - говорится в сообщении акимата.


Для получения подробной информации о порядке проведения опроса активных жителей микрорайона просят обратиться в государственное учреждение «Актауская городская жилищная инспекция» по телефону: +7 (778) 248-91–12.



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