В Мангистауской области зарегистрировано 848 случаев заболевания корью

- В этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди вакцинно-управляемых инфекционных заболеваний в Мангистауской области нестабильна. За 10 месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 848 случаев кори: в Актау - 254, в Жанаозене – 350, в Мунайлы – 158, в Каракиянском районе-52, в Мангистауском районе -один, в Тупкараганском районе –26 и в Бейнеуском районе - семь.

При анализе по возрасту, 722 заболевших (85,2 процента) приходится на долю детей до 14 лет, 126 (14,8 процента) составляют взрослые.

Из 722 в Актау заболели 211, в Жанаозене– 309, в Мунайлинском районе – 132, в Каракиянском районе-44, в Тупкараганском районе – 22, в Бейнеуском районе - четыре.

В последний раз вспышка заболевания в области зафиксирована в предыдущие годы, в 2015 году - 292 случая, в 2019 году – 1 422 случая и в 2020 году – 361случай.Это острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, головной болью, сыпью на теле, может быть кашель.К первым симптомам относятся общая слабость, повышение температуры тела, головная боль, заложенность носа, боль в горле, покраснение глаз, слезотечение( конъюнктивит), кашель.К основным симптомам - сыпь по всему телу, которая начинается с головы, а затем опускается и распространяется на нижнюю часть тела и ноги; белые (например, скопление "манной крупы") и красные пятна во рту.Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление мозговых оболочек), которые могут привести к летальному исходу при позднем обращении за медицинской помощью и при наличии серьезных дополнительных заболеваний.Вирус кори от больного здоровому человеку передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, посредством прямого и непрямого контакта с выделениями из носа или гортани, заражение возможно и после выхода инфицированного из помещения. Больной корью опасен для окружающих.