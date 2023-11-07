Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Ноября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.49 KZT
  • €1 = 496.17 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 2058

В Мангистауской области зарегистрировано 848 случаев заболевания корью

С начала года в области отмечен рост заболеваемости корью. За 10 месяцев отмечено 848 фактов. Об этом рассказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Гульшат Шорбасова
В последний раз вспышка заболевания в области зафиксирована в предыдущие годы, в 2015 году - 292 случая, в 2019 году – 1 422 случая и в 2020 году – 361случай.

- В этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди вакцинно-управляемых инфекционных заболеваний в Мангистауской области нестабильна. За 10 месяцев текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 848 случаев кори: в Актау - 254, в Жанаозене – 350, в Мунайлы – 158, в Каракиянском районе-52, в Мангистауском районе -один, в Тупкараганском районе –26 и в Бейнеуском районе - семь.
При анализе по возрасту, 722 заболевших (85,2 процента) приходится на долю детей до 14 лет, 126 (14,8 процента) составляют взрослые.
Из 722 в Актау заболели 211, в Жанаозене– 309, в Мунайлинском районе – 132, в Каракиянском районе-44, в Тупкараганском районе – 22, в Бейнеуском районе - четыре.


Что такое корь?

Это острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, головной болью, сыпью на теле, может быть кашель.

Каковы симптомы кори?

К первым симптомам относятся общая слабость, повышение температуры тела, головная боль, заложенность носа, боль в горле, покраснение глаз, слезотечение( конъюнктивит), кашель.

К основным симптомам - сыпь по всему телу, которая начинается с головы, а затем опускается и распространяется на нижнюю часть тела и ноги; белые (например, скопление "манной крупы") и красные пятна во рту.

Каковы последствия заболевания?

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление мозговых оболочек), которые могут привести к летальному исходу при позднем обращении за медицинской помощью и при наличии серьезных дополнительных заболеваний.

Каковы пути заражения?

Вирус кори от больного здоровому человеку передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании, посредством прямого и непрямого контакта с выделениями из носа или гортани, заражение возможно и после выхода инфицированного из помещения. Больной корью опасен для окружающих.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 23:17
Я не удивлюсь если и чума вернется с таким прогрессом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:38
В опасные игры играют безграмотный областной мин/здрав!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 babe (Посетители) Сегодня, 16:12
Placida, уже приплыли ! Инфекционные забиты , с корью отправляют лечиться домой , семей с одним ребенком ничтожно мало , вот и получается, что вернувшись домой заболеют все.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babe
  • Жанар
  • Банкир
 Placida (Посетители) Сегодня, 16:06
ООО, поехали! Или уже приехали?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика