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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 20:55

Просмотров: 1730

В нескольких микрорайонах Актау отключат отопление и горячую воду на день

Аварийная ситуация стала причиной отключения горячей воды и теплоснабжения в нескольких микрорайонах Актау. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В связи с возникновением аварийной ситуации со стороны государственного коммунального предприятия «КЖСА» будут проведены ремонтные работы на тепловых сетях.

В связи с этим 8 ноября с 08:00 до 20:00 часов будет отключено горячее водоснабжение и отопление в 19 микрорайоне (кроме 5,13, 14/1, 14/2, 14/3, 15 домов), 19А микрорайон полностью, 20 микрорайон (только 12, 12/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 29, 29/1 и с 31 по 35 дома), 20А микрорайон 17 дом, 29А микрорайон полностью, от 30 микрорайона до 35 микрорайона, а также микрорайоны Шыгыс-1, 2 и 3.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 babe (Посетители) Сегодня, 22:25
А это еще и зима не началась !
 
 

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