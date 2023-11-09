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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:23

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В Мангистау подорожали услуги в сфере медицины

В Мангистау цены на амбулаторные услуги в сфере здравоохранения выросли на 13,3% за год. Об этом сообщают аналитики сайта Finprom.kz.

Фото: Pixabay
В сентябре текущего года цены на амбулаторные услуги выросли на 0,8% за месяц и на 15,4% за год, сообщает Finprom.kz.

В месячной динамике услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов подорожали на 1,5%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 1,4%, первичный приём у врача — на 1,1%, стоматологические услуги — на 0,4%.

В годовой динамике услуги первичного приёма у врача выросли в цене на 23,8%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 14,4%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях — на 14,2%, стоматологические услуги — на 13,2%.

В региональном разрезе сильнее всего амбулаторные услуги подорожали в Восточно-Казахстанской области: на 3,8% за месяц/

В тройке антилидеров также оказались Карагандинская и Костанайская области: на 3,1% в каждом из регионов. Наименьший месячный рост наблюдался в Абайской области: на 0,1%. В Мангистау цены на амбулаторные услуги в сфере здравоохранения выросли на 13,3% за год.

В Мангистау подорожали услуги в сфере медицины


В марте 2023 года Бюро национальной статистики АСПиР РК провело опрос «Качество жизни населения», в котором приняли участие почти 12 тысяч респондентов.

В опрос были включены вопросы, касающиеся качества и доступности услуг в сфере здравоохранения. По результатам 2023 года уровень удовлетворённости качеством госуслуг в сфере здравоохранения по сравнению с 2022-м вырос с 34,8% до 39,9%. Частично удовлетворены качеством были 51,1% респондентов, против 55,4% годом ранее. Уровень неудовлетворённости снизился с 6,9% до 6,5%. Затруднились ответить всего 2,5% респондентов.

В то же время доля казахстанцев, удовлетворённых доступностью услуг в сфере здравоохранения, выросла до 44,5% (годом ранее — 41,8%). Частично удовлетворены были 47,2% респондентов. Уровень неудовлетворённости остался тем же, что и годом ранее: 5,6%. Затруднились ответить 2,7% казахстанцев.

При этом отметим, что уровень удовлетворённости граждан качеством частных услуг в области здравоохранения был выше, чем качеством государственных: 48,7% против 39,9%. Уровень удовлетворённости доступностью частных услуг также оказался выше, хоть и ненамного: 45,6% против 44,5%.

В Мангистау подорожали услуги в сфере медицины



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