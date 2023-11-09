Более 76 тысяч мангистаусцев не произвели уплату имущественного налога на 105 миллионов

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Плательщиками налога являются лица, имеющие на праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.
- Несмотря на неоднократные направления извещений о необходимости погашения задолженности через приложения банков второго уровня и по квитанциям коммунальных услуг, 76914 лица не произвели уплату налога на общую сумму 105 175 тысяч тенге. После 15 ноября материалы по должникам будут направлены судебным исполнителям для принятия мер, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение выезда за пределы страны. Одновременно судебными исполнителями удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.
Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, необходимо погасить задолженность до 15 ноября.
Сумму задолженности можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте «kgd.gov.kz», мобильного приложения «e-Salyq Azamat», а также в мобильных приложениях банков второго уровня, в едином Контакт-центре по номеру 1414.
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