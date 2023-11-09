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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:58

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Более 76 тысяч мангистаусцев не произвели уплату имущественного налога на 105 миллионов

Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год истек еще 1 октября.

Фото: Zakon.kz

Плательщиками налога являются лица, имеющие на праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.

- Несмотря на неоднократные направления извещений о необходимости погашения задолженности через приложения банков второго уровня и по квитанциям коммунальных услуг, 76914 лица не произвели уплату налога на общую сумму 105 175 тысяч тенге. После 15 ноября материалы по должникам будут направлены судебным исполнителям для принятия мер, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение выезда за пределы страны. Одновременно судебными исполнителями удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.


За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.

Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, необходимо погасить задолженность до 15 ноября.

Сумму задолженности можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте «kgd.gov.kz», мобильного приложения «e-Salyq Azamat», а также в мобильных приложениях банков второго уровня, в едином Контакт-центре по номеру 1414.




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