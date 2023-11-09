Более 76 тысяч мангистаусцев не произвели уплату имущественного налога на 105 миллионов

Плательщиками налога являются лица, имеющие на праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.





- Несмотря на неоднократные направления извещений о необходимости погашения задолженности через приложения банков второго уровня и по квитанциям коммунальных услуг, 76914 лица не произвели уплату налога на общую сумму 105 175 тысяч тенге. После 15 ноября материалы по должникам будут направлены судебным исполнителям для принятия мер, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение выезда за пределы страны. Одновременно судебными исполнителями удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, необходимо погасить задолженность до 15 ноября.