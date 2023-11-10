Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой

- Наталья Викторовна проработала в нашей школе 34 года. За годы совместной работы она показала себя как высококвалифицированный специалист. Зарекомендовала себя творческим, методически грамотным педагогом. Наталья Викторовна умело владеет инновационными педагогическими технологиями, охотно делится педагогическим опытом с молодыми и начинающими учителями, активно участвует в общественной жизни школы. Творческий подход к работе с учащимися, постоянная работа над совершенствованием профессионального мастерства, знание детской психологии, любовь к детям, взаимопонимание, поддержка других коллег, родителей – помогают Наталье Викторовне достичь значительных успехов в работе, - говорится в тексте письма.

- Наталья Викторовна много лет возглавляет методическое объединение естественнонаучного цикла, а также является председателем комиссии по этике педагогов. За годы своей работы Наталья Викторовна никогда не привлекалась к дисциплинарным взысканиям. Считаем увольнение Натальи Дроздовой несправедливым и необоснованным, - сообщается в письме.