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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 449

Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой

Коллеги уволенной Натальи Дроздовой написали коллективное письмо в ее защиту. В письме они выразили свою позицию, отметив несправедливость и необоснованность увольнения Натальи Дроздовой.

Фото из архива
В редакцию Lada.kz учителя школы №1 в Актау прислали коллективное письмо в защиту уволенного учителя биологии Натальи Дроздовой.

В письме учителя просят восстановить незаконно уволенного учителя биологии.

- Наталья Викторовна проработала в нашей школе 34 года. За годы совместной работы она показала себя как высококвалифицированный специалист. Зарекомендовала себя творческим, методически грамотным педагогом. Наталья Викторовна умело владеет инновационными педагогическими технологиями, охотно делится педагогическим опытом с молодыми и начинающими учителями, активно участвует в общественной жизни школы. Творческий подход к работе с учащимися, постоянная работа над совершенствованием профессионального мастерства, знание детской психологии, любовь к детям, взаимопонимание, поддержка других коллег, родителей – помогают Наталье Викторовне достичь значительных успехов в работе, - говорится в тексте письма.


Учителя отметили, что Наталья Викторовна отличается требовательностью к себе, целеустремленностью, объективностью. Среди родителей учащихся и учителей школ пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Она отличается инициативностью, доброжелательностью, профессионализмом. Ученики Натальи Викторовны всегда были победителями городских, областных, республиканских, международных олимпиад и конкурсов, научных проектов.

- Наталья Викторовна много лет возглавляет методическое объединение естественнонаучного цикла, а также является председателем комиссии по этике педагогов. За годы своей работы Наталья Викторовна никогда не привлекалась к дисциплинарным взысканиям. Считаем увольнение Натальи Дроздовой несправедливым и необоснованным, - сообщается в письме.


Напомним, скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что сила Приказа об увольнении отменена и принято решение о восстановлении в работе педагога.

Сегодня, 10 ноября, родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.



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Комментарии ( 1 )

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 шевченко (Посетители) Сегодня, 18:42
Сфера школьного образования должна стоять у государства на одном из первых мест. Это будущее нашей страны. А в ней (в этой сфере) в последнее время какой-то междусобойчик наблюдается. Я призываю взяться за это государству, спецслужбам, основательно прочистить мозги начиная с министра и вниз по цепочке.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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