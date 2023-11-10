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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 641

Gelandewagen с тонированными передними стеклами привлек внимание полиции в Актау

Водитель тонированного Gelandewagen привлечен к ответственности за нарушение сразу нескольких ПДД в Актау. В поле зрение полиции автомобилист попал из-за запрещенной тонировки передних стекол, но как выяснилось в ходе проверки, водитель ездил не пристёгнутым и без прав. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Фото: скриншот
Противоправные действия водителя удалось заснять камерам видеонаблюдения. На кадрах видно, что у черного авто затонированы передние стекла. В департаменте полиции прокомментировали видеозапись с камер наблюдения. По данным ведомства, водителя тонированного Gelandewagen уже оштрафовали.

- В отношении 34-летнего гражданина, не имеющего права управления транспортным средством, составлены протоколы по части 2 статьи 612 и части 2 статьи 593 КоАП РК за не пристегнутый ремень безопасности. Также правонарушитель был привлечен к ответственности по части 5 статьи 590 КоАП РК за тонировку двух передних окон автомобиля, - сообщили в полиции.


Автомобиль водворен на штрафстоянку.




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Комментарии ( 2 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 18:37
Как говориться дуракам закон не писан
 
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  • синдбад
  • Космос
  • alixah
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:40
Лучше бы внимание полиции превлекли ТС управляемые без номеров, таких ТС стало достаточно много, то вообще без номеров, или бывает что есть только с одной стороны, я не много езжу, но и то замечаю такие случаи периодически.
А еще управление в ночное время ТС на транзитах, разве этим ТС с приклееными бумажками можно ездить в темное время суток? В темноте их номера не видно, если что нарушат, уедут не определишь, где внимание полиции на этот аспект? Это не один Гелентваген, тут каждый день десятками можно ловить кажется. Мир всем!
 
 

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