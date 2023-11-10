Gelandewagen с тонированными передними стеклами привлек внимание полиции в Актау

- В отношении 34-летнего гражданина, не имеющего права управления транспортным средством, составлены протоколы по части 2 статьи 612 и части 2 статьи 593 КоАП РК за не пристегнутый ремень безопасности. Также правонарушитель был привлечен к ответственности по части 5 статьи 590 КоАП РК за тонировку двух передних окон автомобиля, - сообщили в полиции.

Противоправные действия водителя удалось заснять камерам видеонаблюдения. На кадрах видно, что у черного авто затонированы передние стекла. В департаменте полиции прокомментировали видеозапись с камер наблюдения. По данным ведомства, водителя тонированного Gelandewagen уже оштрафовали.Автомобиль водворен на штрафстоянку.