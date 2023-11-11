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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 656

Антикор взял на контроль 11 объектов в Мангистау

Подконтрольны вошедшие в Карту коррупционных рисков объекты, передаёт антикоррупционной служба по Мангистауской области.

Фото антикоррупционной службы по Мангистауской области
В рамках реализации Карты коррупционных рисков в областях страны установлены 156 социальных объектов, из них 11 находятся в нашем регионе.

- реконструкция и строительство внутрипоселкового водопровода села Жармыш;
- строительство системы канализации в селе Шетпе (вторая очередь);
- строительство системы водоснабжения до микрорайона Мерей в Жанаозене;
- строительство водоочистительного сооружения и внутрипоселкового водоснабжения;
- строительство общеобразовательной школы в 18 и 19 А микрорайонах Актау;
- строительство центральной районной больницы в Мунайлинском районе;
- строительство внутримикрорайонных автодорог в жилом массиве Шыгыс-2,3 в Актау;
- реконструкция автодороги «Жынгылды-Шайыр-Шеркала»;
- реконструкция автодороги «Шетпе-Кызан».

Антикор взял на контроль 11 объектов в Мангистау


Освещение автомобильной дороги Актау-Форт-Шевченко (14-28) километры, как сообщил руководитель службы превенции Антикора Саян Ахметжанов, взяты на контроль.

В рамках рабочей поездки Саян Ахметжанов встретился с руководителями государственных органов, структурных подразделений акимата области и субъектов квазигосударственного сектора.

На встрече он остановился на мерах, реализуемых в рамках концепции антикоррупционной политики с 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 миллиардов тенге. 36,8 миллиардов тенге возвращено из Австрии, 116,7 миллиардов тенге из Лихтенштейна, из ОАЭ - 6,3 миллиардов тенге, из Турции - 253 миллиона тенге.

Антикор взял на контроль 11 объектов в Мангистау



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