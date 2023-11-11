Увольнение учителя в Актау: преподаватели биологии выступили с заявлением

- Это прекрасный педагог, доброжелательный, не конфликтный, творчески, добросовестно относится к работе. Обладает высоким уровнем профессиональной компетентности, применяет современные достижения в педагогической практике и просто замечательный человек. К ней всегда можно обратиться за советом. Как учитель всегда делится своим опытом. Ученики Натальи Викторовны неоднократно являлись призерами городских, областных и республиканских олимпиад по предмету. Учитель имеет грамоты, дипломы от городского и областного отделов образования за работу с одаренными детьми, - обращаются коллеги Натальи Дроздовой.

- Получается, что не в счет многолетний опыт работы в одной и той же школе, достижения ее учеников, преданность своей работе? Вот так вот, не разобравшись, не поговорив, уволить? Считаем необоснованным ее увольнение и верим в справедливое решение по этому вопросу со стороны руководящих органов. В Послании нашего Президента к казахстанцам говорится, что мы, единый народ, строим справедливое государство, где нет места коррупции и несправедливости. Мы, учителя, прививаем в школе такие качества, как доброта, честь, совесть, достоинство, ответственность, чувство заботы и справедливости, трудолюбие и правовую культуру, любовь к Родине, природе. Но порой действия взрослых противоречат делу воспитания. Как тогда смотреть в глаза своих учеников? - говорят педагоги.