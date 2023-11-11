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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 1244

Увольнение учителя в Актау: преподаватели биологии выступили с заявлением

Слова поддержки в адрес учителя школы №1 Натальи Дроздовой, а также возмущение по поводу ее несправедливого увольнения выразили преподаватели биологии в Актау.

Фото из архива Lada.kz
Как уверяют учителя биологии, Наталью Дроздову они знают давно, работают вместе в творческой группе биологов много лет.

- Это прекрасный педагог, доброжелательный, не конфликтный, творчески, добросовестно относится к работе. Обладает высоким уровнем профессиональной компетентности, применяет современные достижения в педагогической практике и просто замечательный человек. К ней всегда можно обратиться за советом. Как учитель всегда делится своим опытом. Ученики Натальи Викторовны неоднократно являлись призерами городских, областных и республиканских олимпиад по предмету. Учитель имеет грамоты, дипломы от городского и областного отделов образования за работу с одаренными детьми, - обращаются коллеги Натальи Дроздовой.


Новость о ее увольнении возмутила учителей биологии.

- Получается, что не в счет многолетний опыт работы в одной и той же школе, достижения ее учеников, преданность своей работе? Вот так вот, не разобравшись, не поговорив, уволить? Считаем необоснованным ее увольнение и верим в справедливое решение по этому вопросу со стороны руководящих органов. В Послании нашего Президента к казахстанцам говорится, что мы, единый народ, строим справедливое государство, где нет места коррупции и несправедливости. Мы, учителя, прививаем в школе такие качества, как доброта, честь, совесть, достоинство, ответственность, чувство заботы и справедливости, трудолюбие и правовую культуру, любовь к Родине, природе. Но порой действия взрослых противоречат делу воспитания. Как тогда смотреть в глаза своих учеников? - говорят педагоги.


Коллеги удивляются, почему несмотря на решение комиссии при отделе образования о восстановлении в работе педагога, они до сих пор не уведомили о ее восстановлении на работу, и администрация школы №1 не пригласила Наталью Дроздову на разговор.

Учителя надеются на справедливое решение данного вопроса.

Напомним, скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.

Вчера, 10 ноября, родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.

Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.



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