Оборудуют ли автобусную остановку в центре Актау

Горожане обратились с просьбой оборудовать автобусную остановку за домом №4 в 9 микрорайоне. Установить хотя бы лавочками с навесами.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на данном месте будет построена социальная остановка за счет предпринимателя, который участвовал в конкурсе в этом году.Чиновники попросили предпринимателя поскорее начать установку.