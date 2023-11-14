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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:02

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Онкологи Мангистау приглашают на бесплатный прием

В Мангистауском областном онкологическом центре пройдет День открытых дверей. Специалисты медицинской организации проведут бесплатное обследование на раннее выявление рака легких. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Для всех желающих специалисты проведут консультации и обследования с использованием низкодозной компьютерной томографии.

- В мире 35 стран лидируют по количеству смертей от рака легких. Основным фактором, вызывающим это заболевание, является курение. Кроме того, причиной заболевания становятся отходы угарного газа от автотранспорта и производства. Жители области смогут получить консультацию специалистов и пройти бесплатное обследование, - рассказали в пресс-службе центра.


Прием проводится бесплатно, направление врача, как пояснили в пресс-службе центра, не требуется.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в Call-Центр по номеру: 8 (708) 604-24-92 или 8 (708) 604-24-91.

Приём состоится 18 ноября с 09:00 до 13:00 часов в здании областного онкологического центра по адресу: Актау, 1А микрорайон.



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