Онкологи Мангистау приглашают на бесплатный прием

- В мире 35 стран лидируют по количеству смертей от рака легких. Основным фактором, вызывающим это заболевание, является курение. Кроме того, причиной заболевания становятся отходы угарного газа от автотранспорта и производства. Жители области смогут получить консультацию специалистов и пройти бесплатное обследование, - рассказали в пресс-службе центра.

Для всех желающих специалисты проведут консультации и обследования с использованием низкодозной компьютерной томографии.Прием проводится бесплатно, направление врача, как пояснили в пресс-службе центра, не требуется.