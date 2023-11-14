Экс-директор представительства КМГ в Актау получил новую должность

Фото загружено с Telegram-канала Ербола Едилова
Советником генерального директора ТОО Ak Su KMG назначили экс-директора представительства КМГ в Актау.
Предприятие Ak Su KMG реализует проект строительства нового опреснительного завода морской воды «Кендерли». Как сообщается на сайте компании, 3 сентября этого года дали старт строительству завода.
Предприятие Ak Su KMG реализует проект строительства нового опреснительного завода морской воды «Кендерли». Как сообщается на сайте компании, 3 сентября этого года дали старт строительству завода.
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