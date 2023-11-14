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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 11

Экс-директор представительства КМГ в Актау получил новую должность

Эсен Утеев, бывший директор представительства АО НК «КазМунайГаз», назначен на должность советника генерального директора ТОО Ak Su KMG. Это предприятие занимается строительством опреснительного завода морской воды в местности Токмак в Мангистауской области. Информация о назначении была опубликована в Telegram-канале политолога Ербола Едилова.

Фото загружено с Telegram-канала Ербола Едилова
Советником генерального директора ТОО Ak Su KMG назначили экс-директора представительства КМГ в Актау.

Предприятие Ak Su KMG реализует проект строительства нового опреснительного завода морской воды «Кендерли». Как сообщается на сайте компании, 3 сентября этого года дали старт строительству завода.



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