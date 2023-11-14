Водители Актау сняли видео потопа на одном из перекрестков

Коллаж из кадров видео
На перекрестке между 3Б, 6А, 22 и 23 микрорайонами городские водители сняли видео затопление дороги. По их словам, на перекрестке не работают светофоры и находится сотрудник полиции.
В ГКП «КЖСА» сообщили, что дорогу затопило технической водой, на трубопроводе произошёл порыв. На место уже выехали их сотрудники.
Напомним, ранее сообщалось, что полтора месяца не могут устранить порыв на питьевом трубопроводе в Актау. По словам жителей 23 микрорайона, местные власти и коммунальные службы игнорируют происходящее.
В ГКП «КЖСА» сообщили, что дорогу затопило технической водой, на трубопроводе произошёл порыв. На место уже выехали их сотрудники.
Напомним, ранее сообщалось, что полтора месяца не могут устранить порыв на питьевом трубопроводе в Актау. По словам жителей 23 микрорайона, местные власти и коммунальные службы игнорируют происходящее.