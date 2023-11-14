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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 13

Водители Актау сняли видео потопа на одном из перекрестков

На перекрёстке между 3Б, 6А, 22 и 23 микрорайонами произошло затопление. В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») сообщили, что на том месте произошел порыв на трубопроводе технической воды.

Коллаж из кадров видео
На перекрестке между 3Б, 6А, 22 и 23 микрорайонами городские водители сняли видео затопление дороги. По их словам, на перекрестке не работают светофоры и находится сотрудник полиции.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что дорогу затопило технической водой, на трубопроводе произошёл порыв. На место уже выехали их сотрудники.



Напомним, ранее сообщалось, что полтора месяца не могут устранить порыв на питьевом трубопроводе в Актау. По словам жителей 23 микрорайона, местные власти и коммунальные службы игнорируют происходящее.



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Комментарии ( 1 )

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Bober (Посетители) Сегодня, 16:22
Да это туман осел просто!
 
 

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