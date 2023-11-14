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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 587

Вопреки решению суда! В Актау продолжилось незаконное строительство жилого комплекса

Строительство жилого комплекса Alem Towers решением суда признано незаконным в прошлом году. Иск подавало тогда управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), и здание должны были снести. Недавно работы на объекте возобновились.

Фото пользователя Сети
В редакцию Lada.kz обратился житель Актау с жалобой на строительные работы в ЖК Alem Towers в 17 микрорайоне. Объект должны были ввести в эксплуатацию в прошлом году, однако стройку признали незаконной и работы остановили.

Вопреки решению суда! В Актау продолжилось незаконное строительство жилого комплекса


- Почему строят этот 15-этажный дом, который должен быть пойти под снос. Изначально, по генплану, тут должен был быть детский сад, планы поменялись и стали строить бизнес-центр, в конце концов там стали возводить дом. Начнутся же проблемы с отоплением. Еле-еле отапливает ЖК Family house и ЖК Bakyt mekeni, рядом еще школу строят. Хватит ли мощности электроснабжения, не будет ли проблем с электросетями? Парковка не предусмотрена: интересно куда же 200 жителей этого дома будут ставить машины… Возникает вопрос: почему акимат дает разрешение на строительство 15-этажного здания, когда и так воды и тепла не хватает?, – посетовал местный житель.


В ГАСК сообщили, что застройщик продолжил работы вопреки решению суда.

- Они идут против решения суда. Исполнение решения суда должен контролировать государственный судебный исполнитель. Так что строительство так или иначе незаконно, оно не может быть окончено, - сообщили в управлении.


Ранее в СМИ упоминались проблемы дольщиков ЖК Alem Towers. Вкладчики опасались тогда сноса почти достроенного здания. В ГАСКе однако признали этот объект самостоятельным строительством и направили соответствующий иск в суд.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:19
Разговор как будто построили за одну ночь.
Скорее всего у застройщика надежная "крыша".
 
 

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