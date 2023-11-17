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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 19:08

Просмотров: 2162

Экзамен на человечность! Более 300 бездомных собак из приюта «Шанс» в Актау могут остаться на улице

Ирина Болатова – руководитель общественной организации «Шанс» рассказала о непростой ситуации с бездомными собаками, которые содержатся на частной территории в промзоне Актау. По ее словам, владелец участка требует освободить землю до 20 ноября. Зоозащитница просит власти помочь фонду.

Ирина Болатова. Фото Informburo.kz
Территория принадлежит предпринимателю, который десять лет назад вошел в положение Ирины и разрешил разместить собачий приют на его участке. Однако мужчина решил продать землю. Теперь Ирина и ее 300 собак живут в условиях неизвестности – она не знает, куда им идти после 20 ноября.

- Собственник земли указал нам конкретные сроки – 20 ноября. В этот день мы должны покинуть территорию. Его я не осуждаю, понимаю, ему нужно продавать землю. Мы сегодня обращались в областной акимат, к нам приезжал Нурлан Ногаев. Выслушал сначала нас, а затем решил приехать, посмотреть все своими глазами, - говорит Ирина Болатова.


Зоозащитница рассказала, что весной 2023 года городской акимат выделил участок земли для временного размещения животных, принадлежащий ГКП «Кала Жолдары», однако условий для животных там не было.

- Ответственными за создание условий для собак являлись сотрудники «АЭУС»: они провели электричество, было только 40 вольеров, изготовленных из подручных материалов. Этого было недостаточно. Воды не было. Мы сказали, что так не пойдет, без воды содержать животных – издевательство. Поэтому переезд отложился, нам сказали подождать. Это было летом. Уже в сентябре мы неожиданно узнаем, что на этом участке расположилась компания по отлову, которая выиграла тендер, - поделилась зоозащитница.


Владелец готов продать землю за 45 млн тенге, но таких денег у приюта нет.

- Аким сказал, что они поговорят с владельцем земли, чтобы он не выселял нас. Но надо признать, что это не решение проблемы. Нам нужна земля. Я спрашивала у акима, можно ли найти спонсоров, чтобы мы остались здесь, но конкретного ответа он не дал. Надеемся, что наши проблемы решат в ближайшее время, - заключила Ирина.




О том, с какими трудностями сталкиваются бездомные четвероногие в репортаже Lada.kz ранее рассказывали волонтеры, зоозащитники и ветеринары. Как власти региона намерены решать проблему приютов для кошек и собак, читайте здесь.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Yevgeniy 24
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • Papirosso
 Жанар (Посетители) Вчера, 21:33

- Аким сказал, что они поговорят с владельцем земли, чтобы он не выселял нас.

ЕЩЁ!, очередной клановый барыга миллионер, даже и там позарился на землю...
Всё! купили или ВСЁ!, продали...
"новый казахстан"...

Все мы ходим под богом.
 
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 Не поддерживаю Поддерживаю
Yevgeniy 24 (Посетители) Вчера, 19:40
Нечего было собирать. Домой к себе.
 
 

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