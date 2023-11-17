Экзамен на человечность! Более 300 бездомных собак из приюта «Шанс» в Актау могут остаться на улице

Ирина Болатова. Фото Informburo.kz
Территория принадлежит предпринимателю, который десять лет назад вошел в положение Ирины и разрешил разместить собачий приют на его участке. Однако мужчина решил продать землю. Теперь Ирина и ее 300 собак живут в условиях неизвестности – она не знает, куда им идти после 20 ноября.
Зоозащитница рассказала, что весной 2023 года городской акимат выделил участок земли для временного размещения животных, принадлежащий ГКП «Кала Жолдары», однако условий для животных там не было.
Владелец готов продать землю за 45 млн тенге, но таких денег у приюта нет.
О том, с какими трудностями сталкиваются бездомные четвероногие в репортаже Lada.kz ранее рассказывали волонтеры, зоозащитники и ветеринары. Как власти региона намерены решать проблему приютов для кошек и собак, читайте здесь.
- Собственник земли указал нам конкретные сроки – 20 ноября. В этот день мы должны покинуть территорию. Его я не осуждаю, понимаю, ему нужно продавать землю. Мы сегодня обращались в областной акимат, к нам приезжал Нурлан Ногаев. Выслушал сначала нас, а затем решил приехать, посмотреть все своими глазами, - говорит Ирина Болатова.
Зоозащитница рассказала, что весной 2023 года городской акимат выделил участок земли для временного размещения животных, принадлежащий ГКП «Кала Жолдары», однако условий для животных там не было.
- Ответственными за создание условий для собак являлись сотрудники «АЭУС»: они провели электричество, было только 40 вольеров, изготовленных из подручных материалов. Этого было недостаточно. Воды не было. Мы сказали, что так не пойдет, без воды содержать животных – издевательство. Поэтому переезд отложился, нам сказали подождать. Это было летом. Уже в сентябре мы неожиданно узнаем, что на этом участке расположилась компания по отлову, которая выиграла тендер, - поделилась зоозащитница.
Владелец готов продать землю за 45 млн тенге, но таких денег у приюта нет.
- Аким сказал, что они поговорят с владельцем земли, чтобы он не выселял нас. Но надо признать, что это не решение проблемы. Нам нужна земля. Я спрашивала у акима, можно ли найти спонсоров, чтобы мы остались здесь, но конкретного ответа он не дал. Надеемся, что наши проблемы решат в ближайшее время, - заключила Ирина.
О том, с какими трудностями сталкиваются бездомные четвероногие в репортаже Lada.kz ранее рассказывали волонтеры, зоозащитники и ветеринары. Как власти региона намерены решать проблему приютов для кошек и собак, читайте здесь.