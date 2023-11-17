Экзамен на человечность! Более 300 бездомных собак из приюта «Шанс» в Актау могут остаться на улице

- Собственник земли указал нам конкретные сроки – 20 ноября. В этот день мы должны покинуть территорию. Его я не осуждаю, понимаю, ему нужно продавать землю. Мы сегодня обращались в областной акимат, к нам приезжал Нурлан Ногаев. Выслушал сначала нас, а затем решил приехать, посмотреть все своими глазами, - говорит Ирина Болатова.

- Ответственными за создание условий для собак являлись сотрудники «АЭУС»: они провели электричество, было только 40 вольеров, изготовленных из подручных материалов. Этого было недостаточно. Воды не было. Мы сказали, что так не пойдет, без воды содержать животных – издевательство. Поэтому переезд отложился, нам сказали подождать. Это было летом. Уже в сентябре мы неожиданно узнаем, что на этом участке расположилась компания по отлову, которая выиграла тендер, - поделилась зоозащитница.

- Аким сказал, что они поговорят с владельцем земли, чтобы он не выселял нас. Но надо признать, что это не решение проблемы. Нам нужна земля. Я спрашивала у акима, можно ли найти спонсоров, чтобы мы остались здесь, но конкретного ответа он не дал. Надеемся, что наши проблемы решат в ближайшее время, - заключила Ирина.

