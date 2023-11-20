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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:12

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Более 59 млн тенге потратит акимат Актау на скамейки

В Актау состоялся конкурс на приобретение уличных скамеек. Сумма тендера составила 59 миллионов 398 тысяч 800 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Фото из архива
Конкурс на приобретение скамеек на общую сумму 59 миллионов 398 тысяч 800 тенге был объявлен 31 октября на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Стоимость одной скамейки составляет 148 497 тенге.

Более 59 млн тенге потратит акимат Актау на скамейки


Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства». Конкурс завершился 15 ноября победой поставщика из Тараза ИП Елеусинова Баскара Базаровича.

Более 59 млн тенге потратит акимат Актау на скамейки


Согласно технической спецификации, подрядчик должен будет установить 400 уличных скамеек в Актау.

- Установка скамеек на твердое покрытие. Полимерпесчаную скамейку со спинкой, длина не менее 200 см, ширина сиденья не менее 65 см, высота сидения не менее 65 см, вес не менее 145 кг. Материал: 100% полимерпесчанный. Все элементы должны быть травмобезопасными, не допускается наличие острых углов, негладких поверхностей. У скамеек должно быть не менее 6 ножек. Срок выполнения работ 30 дней со дня подписания договора. Гарантийный срок на работы не менее 12 месяцев, - говорится в техспецификации.

Более 59 млн тенге потратит акимат Актау на скамейки


Также сегодня, 20 ноября, на сайте государственных закупок Республики Казахстан завершится конкурс на приобретение 400 уличных урн на общую сумму 22 403 200 тенге. Стоимость одной урны составляет 56 008 тенге.

Более 59 млн тенге потратит акимат Актау на скамейки


Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».

Согласно технической спецификации, подрядчик должен будет установить 400 уличных урн из полимерпесчанного материала (высота не менее 60 см, ширина не менее 43 см, длина 43 см, наклоняемая для очистки от мусора).

Более 59 млн тенге потратит акимат Актау на скамейки



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