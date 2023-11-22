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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:00

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В Актау 23 ноября школьники продолжат учиться из дома

В связи с неблагоприятными погодными условиями 23 ноября занятия в школах также пройдут онлайн, сообщает Актауский городской отдел образования.

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В городском отделе образования сообщили, что завтра, 23 ноября, школьники продолжат обучение дистанционно.

- Уважаемые родители! В связи с неблагоприятными погодными условиями в соответствии с Приказом отдела образования Актау от 22.11.2023 года №585 «О временном переводе обучающихся на дистанционный формат обучения» сообщаем, что 23 ноября занятия в организациях образования будут проходить дистанционно (онлайн), - сообщили в ведомстве.


В отделе образования отметили, что переход на традиционный формат обучения регулируется в зависимости от погодных условий.

Напомним, спасатели сообщают, что и завтра, 23 ноября, в области ожидаются неблагоприятные условия. На этот раз к сильному ветру добавится еще и снег с дождем.



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