В Актау 23 ноября школьники продолжат учиться из дома

- Уважаемые родители! В связи с неблагоприятными погодными условиями в соответствии с Приказом отдела образования Актау от 22.11.2023 года №585 «О временном переводе обучающихся на дистанционный формат обучения» сообщаем, что 23 ноября занятия в организациях образования будут проходить дистанционно (онлайн), - сообщили в ведомстве.

В городском отделе образования сообщили, что завтра, 23 ноября, школьники продолжат обучение дистанционно.В отделе образования отметили, что переход на традиционный формат обучения регулируется в зависимости от погодных условий.Напомним, спасатели сообщают, что и завтра, 23 ноября, в области ожидаются неблагоприятные условия. На этот раз к сильному ветру добавится еще и снег с дождем.