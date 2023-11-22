Последствия сильного ветра публикуют жители Актау: объявлено новое штормовое предупреждение

к- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, - отметили в ДЧС региона.

В социальных сетях жители Актау публикуют видео и фото непогоды. На кадрах запечатлено то, как стихия срывает железные ограждения у строительных объектов, крыши с остановок и домов, защитные сооружения для мусорных баков. Жители сообщают о том, что есть поврежденное имущество, к примеру, автомобили.По данным спасателей, непогода в регионе сохранится и 23 ноября. Днем на севере Мангистауской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь), а также ветер с порывами до 15-20 м/с.Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминает, что во время штормового предупреждения выходить и купаться в море, в том числе на плавательных средствах (различных видах лодок) запрещается. Спасатели убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности.Напомним, в Мангистау от сильного ветра сломался пирс и снесло кровли двух домов.В связи с погодными условиями на дистанционное обучение отправили школьников в Мангистау.