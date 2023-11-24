Дорога между 21, 22 и 25 микрорайонами Актау будет временно закрыта

- Будет проведена замена устаревшего канализационного трубопровода под автомобильной дорогой, - сообщили в акимате.



- Обращаем внимание водителей на возможность задержек в проведении земельных работ при наличии на территории незаконно устроенных инженерных сетей. Это может привести к неопределённому сроку выполнения работ, - отметили в городском отделе строительства.

По данным городской администрации, автомобильная дорога между 21, 22 и 25 микрорайонами будет временно закрыта из-за проведения ремонтных работ.Также городской отдел строительства сообщил о возможных задержках в проведении работ.