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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 1554

Дорога между 21, 22 и 25 микрорайонами Актау будет временно закрыта

В Актау будет проведена замена устаревшего канализационного трубопровода под автомобильной дорогой между 21, 22 и 25 микрорайонами. Дорога будет временно закрыта с 23 ноября по 3 декабря текущего года. Об этом сообщает городской отдел строительства.

Фото пресс-службы ведомства
По данным городской администрации, автомобильная дорога между 21, 22 и 25 микрорайонами будет временно закрыта из-за проведения ремонтных работ.

- Будет проведена замена устаревшего канализационного трубопровода под автомобильной дорогой, - сообщили в акимате.

Также городской отдел строительства сообщил о возможных задержках в проведении работ.

- Обращаем внимание водителей на возможность задержек в проведении земельных работ при наличии на территории незаконно устроенных инженерных сетей. Это может привести к неопределённому сроку выполнения работ, - отметили в городском отделе строительства.


Дорога между 21, 22 и 25 микрорайонами Актау будет временно закрыта



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Комментарии ( 5 )

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 spamregg (Посетители) Сегодня, 13:33
Это рекорд по скорости ремонта, почти пол года
 
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 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 12:10
позорище. полный бардак. отсутствие планирования и организации. как в головах у местных властей...
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 11:27
Уже пять месяцев закрыта дорога!
 
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 К R (Посетители) Сегодня, 11:01
Из инженерных сетей, только для Газа нужны проект и все остальные разрешительные документы. На все остальное достаточно только тех условия для частных лиц.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 10:29
при наличии на территории незаконно устроенных инженерных сетей.

А как такое может быть, а? Городской отдел строительства? Это значит, что вы совершенно не владеете ситуацией в городе в части застроек, незаконно устроенных инженерных сетей, так?
Т.е. контроля над строительством города отдел не осуществляет? podzatylnik
Ребята, ну тогда вы нам зачем?
 
 

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