Важный шаг в развитии Транскаспийского маршрута: Два новых танкера приписаны к морпорту Актау

Буквально в январе этого года мы достигли соответствующей договоренности и вот уже летом приобрели два новых танкера. Тем самым, мы сделали важный шаг в развитии Транскаспийского маршрута. В этой связи хочу выразить благодарность нашему стратегическому партнеру ADP за успешную реализацию совместного проекта. Новые танкеры открывают дорогу для расширения нефтяного флота нашего совместного предприятия «CIMS», которое имеет амбициозные цели по продвижению своих услуг на глобальный логистический рынок. Это только начало. Мы ожидаем, что в ближайшие годы мы будем только наращивать совместный флот. У нас появятся и контейнеровозы и паромы. - поделился Председатель Правления КМГ.

Мы верим в то, что поставленные задачи будут выполняться на высоком и должном уровне. Капитанам семь футов под килем, - со словами напутствия обратился Нурлан Ногаев.

По возможности мы будем увеличивать количество судов. В наших намерениях работать с Казахстаном в плане обмена опытом капитанского и инженерного составов, - подчеркнул Мохаммед Джума Аль-Шамиси.

В международном морском торговом порту Актау сегодня, 26 ноября, прошла торжественная церемония приема новых универсальных суден «Taraz» и «Liwa», которые приобретены в рамках сотрудничества между АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и Abu Dhabi Ports Group (ADP). Владелец новых танкеров дедвейтом 8000 тонн - совместное предприятие «Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd» (CIMS). Его акционерами являются ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочернее предприятие КМГ) и International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания ADP).Участниками мероприятия стали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, глава КМГ Магзум Мирзагалиев, посол ОАЭ в РК Мухаммед Саид Аль-Арики, Председатель Правления ADP Мохаммед Джума Аль-Шамиси, генеральный директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» Айдар Оржанов, а также другие почетные гости.Приобретение танкеров, как отметил Магзум Мирзагалиев, осуществлено в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по диверсификации маршрутов экспорта казахстанских углеводородов.Аким региона Нурлан Ногаев поздравил Председателя Правления ADP Мохаммеда Джума Аль-Шамиси и всех гостей из ОАЭ с припиской новых танкеров к порту Актау и заверил, что власти готовы оказать поддержку всех инициатив, направленных на укрепление двустороннего казахстанско-арабского сотрудничества и развитие транспортно-логистической отрасли Казахстана.Председатель Правления ADP Мохаммед Джума Аль-Шамиси, в свою очередь, отметил, что будет еще много положительных новостей, связанных с морскими перевозками, их увеличением и взаимодействием двух стран.Вскоре прозвучали гимны обеих стран и «крестные матери» танкеров провели традицию благословения. В «крестные матери» танкера «Taraz» приглашена герой труда, заслуженный учитель РК Аягуль Миразова, а на танкер «Liwa» - госпожа Мубарака Аль Мазроуей из ОАЭ.Стоит отметить, что танкеры построены на судостроительной верфи нидерландского концерна «Damen» в 2018 году. По практике срок эксплуатация данных суден 20-25 лет.Длина танкеров составляет 140 метров, ширина - 16,7 метров, осадка - 4,2 метра, скорость - 10 узлов. Высокие технические характеристики и современное оборудование обеспечивают их надежность и эффективность. Танкеры соответствуют всем международным стандартам безопасности и экологическим требованиям. Их планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Они будут задействованы в перевозках сырой казахстанской нефти по маршруту Актау-Махачкала. В дальнейшем запланированы рейсы в Баку. Новые танкеры позволят полностью покрыть обязательства казахстанской стороны по перевозке 750 тысяч тонн нефти в год.На сегодня экипаж каждого судна составляет 13 человек. Специалисты здесь работают преимуществено из Казахстана.Позже для гостей прошла ознакомительная экскурсия, где каждый воочию смог увидеть оснащенность танкеров передовыми системами управления.Напомним, что с марта 2023 года началась отгрузка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан в ежегодном объеме 1,5 миллиона тонн. Наша республика и Азербайджан на паритетной основе транспортируют нефть по морскому маршруту Актау-Баку.Ильяс Мамедов