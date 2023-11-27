Раньше всех в Казахстане женятся жители Мангистау

Фото с сайта 24.kz
По данным бюро, раньше всего в Казахстане в брак вступают в Мангистау - в среднем в возрасте 26,1 года.
Позже всех в Казахстане браки регистрируют в Восточно-Казахстанской области в возрасте 29,5 года.
В Астане в среднем женятся в 28,6 года.
В Алматы - в 28,8 года.
В Шымкенте - в 27,9 года.
В 2022 году по остальным регионам статистика по брачующимся сложилась следующим образом:
- в Алматинской области - 28,3 года;
- в Акмолинской области - 28,2 года;
- в Актюбинской области - 27,6 года;
- в Атырауской области - 27,6 года;
- в Западно-Казахстанской области - 27,5 года;
- в Жамбылской области - 27,7 года;
- в Карагандинской области - 29 лет;
- в Костанайской области - 28,7 года;
- в Кызылординской области - 27,2 года;
- в Павлодарской области - 28,7 года;
- в Северо-Казахстанской области - 29 лет;
- в области Абай - 28,4 года;
- в области Жетысу - 28,1 года;
- в области Улытау - 28,6 года;
- в Туркестанской области - 26,9 года.
В целом по Казахстану в среднем женятся в возрасте 28 лет:
- до 29 лет вышли замуж 89 тысяч 4 женщины, мужчин в этом возрасте женилось 72 тысячи 869 человек;
- с 18 до 19 лет - 16 тысяч 453 женщины и 2 тысячи 481 мужчина;
- с 20 до 24 лет - 50 тысяч 528 женщин и 35 тысяч 503 мужчины;
- с 25 до 29 лет - 24 тысячи 765 женщин и 41 тысяча 207 мужчин;
- с 30 до 34 лет - 14 тысяч 448 женщин и 21 тысяча 379 мужчин;
- с 35 до 39 лет - 9 тысяч 182 женщины, 11 тысяч 473 мужчины;
- с 40 до 44 лет - 5 тысяч 256 женщин, 6 тысяч 456 мужчин;
- с 45 до 49 лет - 3 тысяч 151 женщина, 3 тысячи 888 мужчин.
Позже всех в Казахстане браки регистрируют в Восточно-Казахстанской области в возрасте 29,5 года.
В Астане в среднем женятся в 28,6 года.
В Алматы - в 28,8 года.
В Шымкенте - в 27,9 года.
В 2022 году по остальным регионам статистика по брачующимся сложилась следующим образом:
- в Алматинской области - 28,3 года;
- в Акмолинской области - 28,2 года;
- в Актюбинской области - 27,6 года;
- в Атырауской области - 27,6 года;
- в Западно-Казахстанской области - 27,5 года;
- в Жамбылской области - 27,7 года;
- в Карагандинской области - 29 лет;
- в Костанайской области - 28,7 года;
- в Кызылординской области - 27,2 года;
- в Павлодарской области - 28,7 года;
- в Северо-Казахстанской области - 29 лет;
- в области Абай - 28,4 года;
- в области Жетысу - 28,1 года;
- в области Улытау - 28,6 года;
- в Туркестанской области - 26,9 года.
В целом по Казахстану в среднем женятся в возрасте 28 лет:
- до 29 лет вышли замуж 89 тысяч 4 женщины, мужчин в этом возрасте женилось 72 тысячи 869 человек;
- с 18 до 19 лет - 16 тысяч 453 женщины и 2 тысячи 481 мужчина;
- с 20 до 24 лет - 50 тысяч 528 женщин и 35 тысяч 503 мужчины;
- с 25 до 29 лет - 24 тысячи 765 женщин и 41 тысяча 207 мужчин;
- с 30 до 34 лет - 14 тысяч 448 женщин и 21 тысяча 379 мужчин;
- с 35 до 39 лет - 9 тысяч 182 женщины, 11 тысяч 473 мужчины;
- с 40 до 44 лет - 5 тысяч 256 женщин, 6 тысяч 456 мужчин;
- с 45 до 49 лет - 3 тысяч 151 женщина, 3 тысячи 888 мужчин.
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