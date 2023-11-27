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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 62

Летевший в Актау самолёт совершил вынужденную посадку в Атырау

Самолёт авиакомпании FlyArystan, летевший 26 ноября из Алматы в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау. В авиакомпании прокомментировали ситуацию.

Фото авиакомпании
Авиакомпания FlyArystan сообщает, что рейс КС7177 Алматы — Актау, вылетающий в 23:10 26 ноября 2023 совершил вынужденную посадку в Атырау.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в Актау, а именно, сильный боковой ветер. Вылет из Атырау запланирован в 15:30 местного времени. Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании, - сообщили в авиакомпании.


FlyArystan отмечает, что несмотря на отсутствие вины авиакомпании, пассажирам по запросу были предоставлены следующие услуги: напитки, питание, проживание, трансфер.

- Всем пассажирам предоставляется бесплатное перебронирование или полный возврат. Если билеты были куплены на официальных каналах продаж - мобильное приложение FlyArystan или сайт FlyArystan.com, самостоятельно через «Управление бронированием». Если авиабилет был приобретен на сторонних ресурсах (Aviata, Kaspi Travel, Halyk Travel кассах туроператоров и тд), просим обращаться по месту приобретения авиабилета, - отметили в авиакомпании.



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